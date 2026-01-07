Neve e ghiaccio: le scuole chiuse in Molise

CAMPOBASSO. La perturbazione attesa nelle prossime ore, con un peggioramento previsto nella notte, spinge diversi Comuni molisani ad adottare misure preventive per garantire sicurezza a studenti e personale scolastico. Le amministrazioni, valutando il rischio legato a neve, gelate e viabilità interna, hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per domani, giovedì 8 gennaio 2026, in una serie di centri distribuiti tra il capoluogo e l’entroterra.

L’elenco aggiornato comprende: Campobasso, Petrella Tifernina, Cercemaggiore, Torella del Sannio, Sant’Elia a Pianisi, Ripalimosani, Montagano, Matrice, Morrone del Sannio, Frosolone e Montecilfone. A Guglionesi, invece, la chiusura riguarda esclusivamente il plesso A della scuola primaria e dell’infanzia, fermo non per motivi meteo ma per un improvviso guasto agli impianti di riscaldamento.

Una mappa di decisioni che riflette la fragilità della rete viaria nelle ore più fredde e la necessità di prevenire disagi e rischi in un territorio dove l’altitudine cambia nel giro di pochi chilometri e le condizioni meteo possono mutare rapidamente. Nelle prossime ore i Comuni potrebbero aggiornare i propri provvedimenti in base all’evoluzione del fronte nevoso.

EB