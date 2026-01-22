Niro ribatte ai sindacati: “Pagamenti regolari sul trasporto pubblico, accuse infondate”

CAMPOBASSO. Niro ribatte ai sindacati: “Pagamenti regolari, accuse infondate”.

La Regione Molise respinge al mittente le accuse di immobilismo lanciate da Faisa Cisal, Filt Cgil Molise e Fit Cisl Abruzzo-Molise sul fronte delle spettanze alle aziende del Trasporto Pubblico Locale. L’assessore Quintino Niro interviene con toni netti e documenti alla mano, chiarendo che i pagamenti sono stati effettuati regolarmente, in continuità con quanto avvenuto per tutto il 2025.

Secondo quanto comunicato dal Servizio Mobilità, martedì 20 gennaio 2026 è stato inviato il bonifico destinato alle aziende TPL, incluse Sati e Atm, e le somme risultano già nella disponibilità dei gestori. Due le determine firmate nella stessa giornata:

n. 171, relativa ai servizi svolti nel mese di dicembre;

n. 177, riferita alle corse aggiuntive autorizzate.

Un passaggio amministrativo che, per la Regione, smentisce in modo diretto la narrazione sindacale. “Non c’è stata alcuna inerzia – afferma Niro –. Gli uffici hanno operato con puntualità, come sempre. Le dichiarazioni diffuse oggi da alcune sigle sono denigratorie e gratuite nei confronti di un’istituzione che ha costantemente mostrato vicinanza ai lavoratori e attenzione al rispetto del contratto di servizio”.

L’assessore rivendica il lavoro svolto e sottolinea come il confronto con le parti sociali sia ormai una prassi consolidata: “Siamo consapevoli delle responsabilità che competono alla Regione e del valore del servizio svolto dagli autisti, ma non possiamo condividere accuse di ‘immobilismo e complicità’ che non trovano riscontro nei fatti. Il dialogo è aperto e continuo, e i sindacati – ed è questo l’aspetto più amaro – lo sanno perfettamente”.

La replica istituzionale arriva dunque in un momento di forte tensione nel settore, ma punta a ristabilire un perimetro di verità amministrativa: i pagamenti ci sono, sono stati effettuati nei tempi e sono tracciati da atti ufficiali. Resta ora da capire se la risposta della Regione basterà a raffreddare il clima o se il confronto con le organizzazioni sindacali tornerà presto a infiammarsi.

