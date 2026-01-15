“Non c’è nessun posto come casa”: nasce a Termoli lo sportello per l’abitare

TERMOLI. “There’s no place like home.” “Non c’è nessun posto come casa.” Parole semplici, che evocano sicurezza, calore, appartenenza. Ma per molti a Termoli, la casa non è più un rifugio sicuro: è un diritto fragile, precario, spesso negato. Persone che fino a ieri avevano un tetto sopra la testa, oggi rischiano di trovarsi senza niente. E non si tratta di casi isolati: è un fenomeno diffuso, silenzioso, che mette a nudo le contraddizioni del nostro territorio.

Ogni giorno emergono storie di disagio abitativo. Una coppia di sessantenni, lavoratori onesti, sempre puntuali con l’affitto, riceve all’improvviso un messaggio: “Non rinnoviamo il contratto, dovete lasciare l’abitazione entro fine mese.” Una giovane madre scopre che l’alloggio popolare assegnatole è inabitabile: muri abbattuti, sanitari mancanti. Un gruppo di giovani lavoratori senza contratto di affitto non può ottenere la residenza e quindi nemmeno il permesso di soggiorno, la tessera sanitaria o l’accesso ai servizi. Queste sono solo alcune delle situazioni arrivate agli operatori negli ultimi giorni, ma rappresentano solo la punta di un iceberg: decine, forse centinaia di persone vivono lo stesso disagio, spesso in silenzio, per vergogna o paura di perdere quel poco che hanno.

Il problema è strutturale. Gli alloggi pubblici disponibili sono insufficienti e spesso inadeguati. Il mercato degli affitti, condizionato dal turismo e dalla stagionalità, esclude chi ha redditi medi o bassi. Le case vuote sono numerose, eppure tante persone non trovano un’abitazione dignitosa. I servizi di supporto arrivano troppo tardi: spesso quando la persona è già in emergenza o rischia di cronicizzare in strada. Le politiche pubbliche, purtroppo, non riescono a tenere il passo con la domanda diffusa.

Di fronte a questa realtà, La Città Invisibile/FACeD inaugura lo Sportello per l’Abitare. Non si tratta di un semplice servizio: è un punto di ascolto, supporto e mediazione, pensato per chi rischia lo sfratto, chi vive in affitti in nero, chi ha difficoltà a ottenere l’accesso agli alloggi popolari o si trova in case inadeguate. Lo sportello vuole creare reti di sostegno, accompagnare le persone all’accesso ai servizi pubblici, raccogliere dati e contribuire a influire sulle politiche abitative, perché il problema non può essere affrontato caso per caso: va mappato, compreso e contrastato a livello strutturale.

Dietro ogni segnalazione c’è una storia, un volto, una persona. Persone che rischiano isolamento, malattie aggravate, dipendenze, degrado sociale. Persone che meritano ascolto, protezione e strumenti concreti per vivere dignitosamente. Lo sportello è aperto a chi vuole raccontare la propria esperienza, ricevere supporto concreto o semplicemente essere ascoltato.

La casa è un diritto, non un privilegio. E per difenderlo, occorre una comunità pronta a farsi carico delle difficoltà altrui, un punto di riferimento per chi rischia di restare solo.

AZ