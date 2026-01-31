Non funziona il riscaldamento, lunedì chiuso il plesso delle medie alla Schweitzer di via Perrotta

TERMOLI. Un guasto all’impianto termico costringe alla chiusura, per l’intera giornata di lunedì 2 febbraio 2026, del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado Schweitzer-Oddo Bernacchia, sedi di via Perrotta e viale Trieste.

L’ordinanza sindacale n. 28, firmata oggi dal sindaco Balice, arriva dopo la segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale che ha riscontrato il mancato funzionamento del sistema di riscaldamento, rendendo necessario un intervento immediato per garantire condizioni ambientali adeguate ad alunni, docenti e personale. I lavori di ripristino sono programmati proprio per lunedì, e la chiusura si rende indispensabile per consentire l’accesso delle squadre tecniche e l’esecuzione delle operazioni in sicurezza.

Il provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali, rientra tra le misure contingibili e urgenti finalizzate a prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica. L’ordinanza dispone inoltre la pubblicazione all’albo pretorio con valore di notifica e la trasmissione alla Prefettura di Campobasso, al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Schweitzer, all’Ufficio scolastico regionale e alla Polizia locale per gli adempimenti di competenza.