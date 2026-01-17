Nuove aree per i cani: tre sgambatoi e un’area Agility Dog

TERMOLI. I progetti del PINQUA – Piano Integrato Qualità Urbana che sta ridisegnando diversi spazi pubblici cittadini includono anche interventi dedicati al benessere animale e alla fruibilità degli spazi da parte dei proprietari di cani.

A Termoli sono infatti in fase di ultimazione tre nuove aree di sgambamento, localizzate in via Padova, via delle Orchidee e via della Vela: piccoli polmoni di quartiere pensati per offrire spazi sicuri, recintati e attrezzati, dove i cani possano muoversi liberamente sotto la supervisione dei proprietari.

Parallelamente, in via dei Pruni sta per essere completata un’area Agility Dog progettata secondo le specifiche tecniche dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), come previsto dal Regolamento Nazionale di Agility aggiornato al 1º gennaio 2023. Non si tratta di un semplice spazio ricreativo: l’impianto è stato concepito per essere proposto all’accreditamento ufficiale e potrà ospitare manifestazioni, allenamenti e attività sportive riconosciute.

L’agility dog, disciplina cinofila ispirata ai percorsi ippici, prevede un tracciato composto da 15 a 22 ostacoli da affrontare in sequenza, senza errori e nel minor tempo possibile. Ma la sua natura va oltre la competizione: è uno sport che valorizza il binomio cane-conduttore, la comunicazione, la fiducia reciproca e la capacità di lavorare insieme.

Una pratica che migliora l’equilibrio del cane, ne rafforza l’autostima e incanala le energie in modo positivo, favorendo una migliore integrazione nella vita quotidiana e negli spazi urbani.

Con la conclusione dei lavori PINQUA, il Comune valuterà le modalità di gestione più efficaci sia per l’area Agility Dog sia per le nuove aree di sgambamento, con l’obiettivo di garantire manutenzione, sicurezza e piena fruibilità da parte della cittadinanza.

Emanuele Bracone