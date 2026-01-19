Nuove farmacie territoriali, una sarà aperta al Vietri

LARINO. Sanità, l’Asrem accelera sulla medicina di prossimità: attive le nuove Farmacie Territoriali a Larino e Venafro.

Dopo anni di attesa, la sanità molisana compie un passo concreto verso la medicina di prossimità: l’ASReM attiva le nuove Farmacie Territoriali presidiate da farmacisti dipendenti a Larino e Venafro. Un intervento definito strategico, pensato per rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio e garantire una presa in carico più completa e continua dei pazienti, soprattutto cronici e fragili.

L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione previsto dal DM 77/2022, che ridisegna l’assistenza territoriale puntando su servizi più vicini al cittadino. I farmacisti opereranno nelle sedi di Campobasso, Isernia e Termoli, assicurando una presenza programmata – a giorni alterni – proprio nei due presidi di Larino e Venafro, a supporto degli Ospedali di Comunità “Vietri” e “SS. Rosario”.

Il nuovo modello si fonda su tre assi operativi:

PDTA più fluidi: percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali monitorati con maggiore continuità.

PAI più efficaci: piani assistenziali individualizzati per pazienti cronici e complessi.

«Dal punto di vista clinico-organizzativo – spiega il direttore sanitario dell’Asrem, Giovanni Giorgetta – la presenza del farmacista nelle articolazioni distrettuali e negli Ospedali di Comunità potenzia drasticamente la capacità di monitoraggio dei Pdta. Diventa l’anello di congiunzione tra specialista ospedaliero e medico di medicina generale, garantendo rigore nel piano terapeutico ed erogazione tempestiva dei medicinali, soprattutto quelli ad alta specializzazione».

Soddisfazione anche dal direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo: «L’apertura delle farmacie territoriali è un atto di cura verso il territorio. Dopo anni di stasi, restituiamo centralità al farmacista pubblico come garante dell’appropriatezza prescrittiva e della sicurezza del farmaco. È un tassello fondamentale per costruire quella sanità di prossimità che i molisani attendono, riducendo le distanze tra cittadino e istituzione».

L’Azienda sanitaria monitorerà ora l’impatto del nuovo servizio per affinare gli standard dei distretti e assicurare che ogni area del Molise possa accedere agli stessi livelli di assistenza e alle innovazioni farmacologiche.

EB