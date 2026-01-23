Nuvole, qualche pioggia e temperature tipiche di gennaio nel weekend

TERMOLI. Il fine settimana del 23‑25 gennaio si preannuncia tipicamente invernale sulla costa molisana, con cieli variabili e temperature fresche ma senza particolari estremi. Venerdì la giornata si aprirà con nuvole diffuse, che manterranno il sole a tratti coperto e le temperature attorno ai 9‑11 gradi.
Sabato le condizioni meteorologiche potrebbero migliorare leggermente, con schiarite alternate a nuvole più compatte, offrendo qualche occasione di sole nel corso della giornata. Domenica torneranno nubi più consistenti e locali piogge leggere, soprattutto nelle ore mattutine, senza però che si tratti di precipitazioni persistenti. Le temperature massime si manterranno sui 10‑12 gradi, mentre la brezza lungo la costa renderà l’aria frizzante, tipica del periodo.
In generale, il weekend invita a uscire, anche se con un abbigliamento adeguato al clima invernale: il tempo sarà variabile ma non severo, con giornate adatte a passeggiate e attività all’aperto, senza eventi meteorologici particolarmente intensi.
AZ