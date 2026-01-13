Occhio alle truffe: falsi messaggi sul rinnovo della tessera sanitaria

TERMOLI. Con l’inizio del nuovo anno arrivano anche i primi tentativi di truffa online. Questa volta i bersagli sono i cittadini italiani titolari della tessera sanitaria, oggetto di false comunicazioni inviate a nome del Ministero della Salute.

Le email fraudolente hanno un aspetto molto realistico e invitano gli utenti a cliccare su un link per il presunto rinnovo della tessera sanitaria. Una volta cliccato, il link conduce a un sito web fasullo, progettato per somigliare in modo convincente alle piattaforme ufficiali. Qui viene richiesto di compilare moduli con informazioni personali e sensibili, come dati anagrafici e informazioni finanziarie, che possono poi essere usati per truffe o furti di identità.

Le autorità competenti sottolineano che nessun rinnovo della tessera sanitaria viene richiesto via email, e che ogni comunicazione ufficiale avviene tramite canali istituzionali, consultabili sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Come proteggersi dai tentativi di truffa:

Non cliccare mai sui link contenuti in email sospette.

contenuti in email sospette. Non inserire mai dati personali o finanziari su siti non verificati.

su siti non verificati. Cancellare immediatamente il messaggio se si sospetta possa essere fraudolento.

il messaggio se si sospetta possa essere fraudolento. In caso di dubbi, consultare sempre il portale ufficiale del Ministero della Salute o contattare i canali istituzionali.

I tentativi di truffa online sono in costante aumento e spesso diventano più sofisticati con il tempo. La prudenza resta quindi l’arma più efficace per proteggersi: controllare sempre l’autenticità delle comunicazioni, evitare link sospetti e diffidare da messaggi urgenti o allarmanti.

In sintesi, il nuovo anno porta nuove sfide anche nel mondo digitale. La regola d’oro resta semplice: se sembra troppo bello o troppo urgente per essere vero, probabilmente è una truffa.

AZ