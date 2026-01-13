Occhio alle truffe: falsi messaggi sul rinnovo della tessera sanitaria

TERMOLI. Con l’inizio del nuovo anno arrivano anche i primi tentativi di truffa online. Questa volta i bersagli sono i cittadini italiani titolari della tessera sanitaria, oggetto di false comunicazioni inviate a nome del Ministero della Salute.
Le email fraudolente hanno un aspetto molto realistico e invitano gli utenti a cliccare su un link per il presunto rinnovo della tessera sanitaria. Una volta cliccato, il link conduce a un sito web fasullo, progettato per somigliare in modo convincente alle piattaforme ufficiali. Qui viene richiesto di compilare moduli con informazioni personali e sensibili, come dati anagrafici e informazioni finanziarie, che possono poi essere usati per truffe o furti di identità.
Le autorità competenti sottolineano che nessun rinnovo della tessera sanitaria viene richiesto via email, e che ogni comunicazione ufficiale avviene tramite canali istituzionali, consultabili sul sito ufficiale del Ministero della Salute.
Come proteggersi dai tentativi di truffa:
- Non cliccare mai sui link contenuti in email sospette.
- Non inserire mai dati personali o finanziari su siti non verificati.
- Cancellare immediatamente il messaggio se si sospetta possa essere fraudolento.
- In caso di dubbi, consultare sempre il portale ufficiale del Ministero della Salute o contattare i canali istituzionali.
I tentativi di truffa online sono in costante aumento e spesso diventano più sofisticati con il tempo. La prudenza resta quindi l’arma più efficace per proteggersi: controllare sempre l’autenticità delle comunicazioni, evitare link sospetti e diffidare da messaggi urgenti o allarmanti.
In sintesi, il nuovo anno porta nuove sfide anche nel mondo digitale. La regola d’oro resta semplice: se sembra troppo bello o troppo urgente per essere vero, probabilmente è una truffa.
AZ