OdorBot: Arpa Molise invita a segnalare i miasmi

MONTENERO DI BISACCIA. L’Arpa Molise rafforza il proprio presidio sul territorio con OdorBot, il sistema digitale attivo da oltre un anno per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di molestie olfattive nelle aree più esposte della regione: Marina di Montenero di Bisaccia, la zona industriale di Campochiaro–San Polo Matese e la Piana di Venafro.

Un servizio sempre operativo, pensato per rendere immediata la comunicazione tra cittadini e istituzione e per trasformare ogni segnalazione in un tassello utile al monitoraggio continuo della qualità dell’aria. Attraverso OdorBot, infatti, chiunque può inviare in pochi secondi una segnalazione strutturata, contribuendo a costruire una mappatura puntuale degli episodi e a migliorare l’efficacia delle attività di controllo ambientale. Le modalità di utilizzo sono illustrate nella sezione dedicata alle molestie olfattive sul sito istituzionale di ARPA Molise, dove sono disponibili istruzioni chiare e aggiornate.

L’obiettivo del sistema è triplice: aumentare la tempestività nella raccolta delle informazioni, rendere più accurata la rappresentazione dei fenomeni sul territorio e consolidare un dialogo trasparente tra comunità e istituzione, fondato sulla partecipazione attiva e sulla condivisione dei dati.

Arpa Molise invita quindi cittadini e utenti a utilizzare OdorBot ogni volta che si riscontrino episodi sospetti: la collaborazione di ciascuno non è solo un gesto di responsabilità civica, ma un contributo concreto al miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita nelle aree coinvolte.

EB