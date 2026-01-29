Open Day al liceo Artistico “Benito Jacovitti” di Termoli: una scuola che educa, crea e accompagna

TERMOLI. Sabato 24 gennaio il Liceo Artistico “Benito Jacovitti”, dell’Istituto “E. Majorana” di Termoli, ha aperto le sue porte a studenti e famiglie in occasione dell’Open Day, trasformando la scuola in un luogo vivo, partecipato, attraversato da curiosità, domande e creatività. Non una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva che ha permesso ai visitatori di entrare davvero nel cuore pulsante dell’istituto.

Per l’occasione sono state allestite aule tematiche e resi pienamente operativi i laboratori, veri e propri spazi di ricerca e sperimentazione. Qui gli studenti del liceo, affiancati dai docenti, hanno mostrato le attività che caratterizzano il curricolo: dal disegno alle discipline plastiche e pittoriche, dall’architettura al design, dalle tecniche multimediali alla progettazione. Gli studenti ospiti, insieme alle loro famiglie, non sono stati semplici spettatori, ma protagonisti attivi, coinvolti in piccoli laboratori e dimostrazioni che hanno reso tangibile il valore della didattica laboratoriale.

Uno degli aspetti maggiormente messi in evidenza durante l’Open Day è stato il forte carattere liceale della scuola. Il “Benito Jacovitti” è un liceo completo, in cui lo studio delle discipline teoriche – dall’italiano alla storia, dalla filosofia alle scienze – si integra in modo armonico con le attività pratiche e creative. Un equilibrio che consente agli studenti di sviluppare competenze solide, spirito critico e capacità espressive, offrendo loro tutte le possibilità di accesso al mondo universitario e ai percorsi di alta formazione.

Grande attenzione è stata riservata anche al dialogo con le famiglie, alle quali sono state illustrate le novità organizzative che partiranno dall’anno scolastico 2026/2027. Tra queste, la più significativa è l’introduzione della didattica su cinque giorni, la cosiddetta “settimana corta”, pensata per migliorare la qualità del tempo scuola, favorire una migliore organizzazione dello studio e rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

A rendere speciale questo Open Day è stata però, soprattutto, l’atmosfera: un clima accogliente, sereno, autenticamente educativo. Il corpo docente del Liceo Artistico “Benito Jacovitti” lavora ogni giorno con grande attenzione non solo agli obiettivi didattici, ma anche alla crescita umana degli studenti. Educare, qui, significa accompagnare, ascoltare, valorizzare le inclinazioni personali e aiutare ciascun ragazzo a diventare consapevole delle proprie capacità.

Il “Benito Jacovitti” non è soltanto una scuola: è una comunità educante, una realtà in cui cultura, creatività e relazioni si intrecciano, offrendo agli studenti un ambiente familiare ma culturalmente rigoroso, capace di preparare al futuro senza perdere di vista la centralità della persona.

Red