Open day all’Anagrafe per sostituire le carte d’identità cartacee: il calendario di tutto il 2026

TERMOLI. Carte d’identità cartacee verso la fine: dal 3 agosto 2026 non saranno più valide. Aperture straordinarie dell’Anagrafe per agevolare la sostituzione

Con la data del 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di validità, imponendo a tutti i cittadini ancora in possesso del vecchio documento il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per evitare disagi e concentrazioni dell’ultimo minuto, il Settore Affari Generali – Servizi Demografici ha predisposto un calendario di aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, tutte in orario mattutino, dedicate esclusivamente al rilascio della CIE senza necessità di appuntamento. Le giornate individuate, tutte di sabato, sono: 7 febbraio 2026, 7 marzo 2026, 18 aprile 2026, 9 maggio 2026, 23 maggio 2026, 6 giugno 2026, 20 giugno 2026, 18 luglio 2026, 25 luglio 2026, 8 agosto 2026, 9 agosto 2026, 19 settembre 2026, 10 ottobre 2026, 24 ottobre 2026, sempre dalle 9.00 alle 12.00. I cittadini potranno presentarsi liberamente nelle date indicate, muniti di vecchia carta d’identità e tessera sanitaria, per avviare immediatamente la procedura di rilascio del nuovo documento elettronico. Per ulteriori chiarimenti o informazioni è attivo il numero 0875.712385, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30. Il dirigente del settore, Massimo Albanese, ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita a non attendere l’ultimo momento per mettersi in regola con la normativa nazionale.