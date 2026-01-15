“Operazioni sospette” sul riciclaggio, in Comune una ‘centrale’ per segnalarle alla Banca d’Italia

TERMOLI. Un atto che non fa rumore ma segna una linea netta. Non un annuncio politico, non una presa di posizione ideologica, bensì una scelta amministrativa che parla il linguaggio della prevenzione, della trasparenza e della responsabilità istituzionale. Nell’ultima seduta dell’anno, la Giunta comunale ha approvato all’unanimità il nuovo sistema interno per la gestione e la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Un passaggio tecnico, sì, ma tutt’altro che neutro.

L’atto recepisce integralmente la proposta del Segretario generale, formalizzata il 22 dicembre, e mette ordine in una materia che fino a pochi anni fa appariva distante dalla quotidianità di un Comune adriatico di medie dimensioni.

Il contesto, però, è cambiato. Termoli oggi gestisce appalti, contributi, autorizzazioni, fondi europei e soprattutto risorse Pnrr. Flussi economici rapidi, complessi, talvolta opachi, che aumentano la pressione sugli uffici e rendono più esposti i procedimenti amministrativi a tentativi di infiltrazione o utilizzo distorto. In questo scenario, la prevenzione non può più basarsi sull’intuizione del singolo dipendente o sulla buona volontà individuale. Serve una struttura, una filiera di responsabilità, un metodo condiviso.

La Giunta ha scelto di dotare l’ente di una procedura chiara e tracciabile, in linea con il quadro normativo nazionale: dal decreto legislativo 231 del 2007 al decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, fino ai provvedimenti dell’Unità di Informazione Finanziaria del 2018 e del 2022. Norme che impongono anche alle pubbliche amministrazioni un ruolo attivo nel sistema di prevenzione dei fenomeni finanziari illeciti.

Il nuovo modello organizzativo si fonda su tre livelli. Il primo è l’operatore, l’istruttore che, durante l’analisi di una pratica o l’esecuzione di un procedimento, rileva elementi di anomalia. Il secondo è il referente, generalmente il responsabile di settore, che analizza la segnalazione, la formalizza e valuta se sussistano i presupposti per procedere. Il terzo livello è il più delicato: il “Gestore”, la figura che ha la responsabilità ultima di valutare la fondatezza della segnalazione e, se necessario, trasmetterla senza indugio all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia attraverso il portale dedicato.

Ed è qui che emerge la scelta più significativa. La Giunta ha individuato nel Segretario generale del Comune di Termoli il soggetto Gestore. Una decisione che accentra la vigilanza tecnica nella figura più terza e più stabile dell’ente, rafforzando l’indipendenza del controllo e sottraendolo a logiche contingenti.

Il sistema riguarda tutti i procedimenti sensibili: appalti pubblici, concessioni, autorizzazioni, contributi, finanziamenti. Ogni movimento di denaro pubblico diventa, potenzialmente, un punto di osservazione. Non per alimentare sospetti generalizzati, ma per costruire una rete di attenzione diffusa che consenta di intercettare segnali deboli, incongruenze, schemi ricorrenti.

Ai referenti di settore viene affidato il compito di garantire la formazione obbligatoria del personale, come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 90 del 2017. Tradotto: non basta avere un regolamento, occorre che chi lavora quotidianamente sulle pratiche sia in grado di riconoscere gli indicatori di anomalia e di applicare correttamente la normativa antiriciclaggio.

È un cambio di mentalità prima ancora che di procedure. Significa riconoscere che la prevenzione non nasce da un atto amministrativo, ma da una cultura organizzativa che va costruita, diffusa, sedimentata. Un Comune che investe sulla formazione ammette implicitamente che il rischio esiste e che va gestito con competenza, non rimosso o sottovalutato.

Lo scopo è blindare i propri processi proprio mentre aumentano le risorse in gioco e, con esse, le attenzioni non sempre limpide.

EB