Orizzonti Europei: settimana di Job Shadowing e poi… tutti all’Open day del liceo Alfano-Perrotta

TERMOLI. Si è conclusa martedì 21, con un pranzo a base di specialità locali, la settimana di scambio che ha portato all’Istituto “Alfano-Perrotta” tre docenti dal Suduvos Gimnazija di Marijampole (Lituania). L’attività di jobshadowing – osservazione delle pratiche didattiche – ha permesso ai professori Gintarė Baltrūnienė, Kristina Rudzevičienė e Darius Kazlauskas di conoscere da vicino la scuola termolese, visitando entrambi i plessi e partecipando a lezioni e laboratori, visitando gli ambienti didattici, confrontandosi con il nostro corpo docente sulle sfide dell’istruzione moderna.

Oltre all’osservazione della vita scolastica, il programma ha incluso la scoperta del territorio, con visite a Termoli e Larino. L’iniziativa rientra nel progetto Erasmus+ “Alfano DIGI-W.I.S.E.”, che prevede prossimamente scambi di studenti, corsi di formazione all’estero per i docenti e gemellaggi virtuali. Il pranzo di congedo ha rappresentato l’ultimo momento di scambio culturale, suggellando un’esperienza descritta dai docenti lituani come professionalmente arricchente e umanamente molto calorosa.

Prossima tappa del progetto già in calendario a fine febbraio: una delegazione italiana composta dalla Dirigente Scolastica Concetta Rita Niro e da due docenti si recherà in visita preparatoria presso l’istituto lituano per definire tutti i dettagli per l’accoglienza degli studenti lituani a Termoli, prevista nel mese di marzo. Subito dopo questa mobilità in ingresso, sarà la volta degli studenti termolesi, che voleranno in Lituania per completare lo scambio culturale e didattico.

Questo incontro non è stato solo un momento di formazione professionale, ma un vero e proprio ponte culturale che rafforza il senso di appartenenza alla comunità europea. Vedere la nostra scuola attraverso gli occhi di docenti stranieri ci ha permesso di apprezzare ancora di più l’eccellenza dei nostri percorsi e l’energia dei nostri studenti.

E sabato 24 gennaio… tutti all’Open day dell’Alfano-Perrotta!