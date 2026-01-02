Parcheggi a pagamento: il Comune proroga la gestione Publiparking fino al 30 giugno 2026

TERMOLI. Anche l’appalto dei parcheggi a pagamento finisce in proroga. Con la Determinazione n. 137 del 30 dicembre 2025, il Comune di Termoli ha esteso di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2026, la gestione affidata alla Publiparking s.r.l., in scadenza il 31 dicembre. Una proroga tecnica, come definita dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il provvedimento firmato dal dirigente Pasquale Magnati richiama l’art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, che consente la prosecuzione temporanea del servizio solo in casi eccezionali, quando i ritardi nella nuova gara sono “oggettivi e insuperabili” e l’interruzione comporterebbe un danno all’interesse pubblico. È esattamente la situazione descritta dal Comune: senza proroga, Termoli avrebbe perso entrate importanti, avrebbe lasciato scoperte le aree di sosta e avrebbe messo a rischio i livelli occupazionali.

La Publiparking ha dato disponibilità a continuare alle stesse condizioni economiche del contratto originario, senza modifiche di patti o prezzi. Il Comune impegna 150.000 euro per il 2026 e prevede 250.000 euro di entrate dai parcheggi. Una gestione che resta invariata, mentre la città attende da anni un ripensamento complessivo del sistema della sosta, più volte annunciato e mai arrivato.

La proroga coprirà i primi sei mesi del 2026, tempo che l’Amministrazione ritiene necessario per concludere la nuova gara.

EB