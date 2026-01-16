Partito in via Elba il corso di sensibilizzazione alla Lingua dei Segni per una città più inclusiva

TERMOLI. È partito questa mattina, all’Auditorium Comunale di via Elba, il primo modulo del Corso di sensibilizzazione teorico alla Lis (Lingua dei Segni Italiana), promosso dal Comune di Termoli in collaborazione con la Pro Loco Termoli e con il patrocinio di Anilis – Associazione Nazionale Interpreti Lis.

L’iniziativa, presentata lo scorso 12 gennaio in sala consiliare alla presenza del vicesindaco e assessore al Turismo e Cultura Michele Barile, dell’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, della docente Diletta Coppola, del presidente della Pro Loco Luciano Calignano e di altri rappresentanti istituzionali, entra ora nella fase operativa. Le lezioni si tengono oggi e domani, 16 e 17 gennaio, dalle 8 alle 13, e proseguiranno con un secondo modulo in programma il 30 e 31 gennaio.

Ogni modulo accoglie 20 partecipanti, per un totale di 40 posti complessivi. Il percorso formativo è rivolto in particolare a operatori turistici, ristoratori, albergatori, forze dell’ordine, personale sanitario e operatori del primo soccorso, con l’obiettivo di fornire competenze di base utili a migliorare la comunicazione con le persone sorde e rendere Termoli una città più accessibile e accogliente, tanto per i residenti quanto per i turisti con disabilità uditiva.

A condurre le lezioni è Diletta Coppola, interprete e docente LIS presso le Università di Parma e Bergamo, che ha ribadito il valore culturale della Lingua dei Segni: «La Lis non è una semplificazione dell’italiano, ma una lingua vera e propria, con una grammatica e una struttura autonome». Pur non formando interpreti professionisti in sole 20 ore, il corso punta a fornire strumenti pratici per affrontare situazioni quotidiane di accoglienza e relazione, superando quelle barriere comunicative che spesso fanno sentire le persone sorde “straniere in patria”. L’amministrazione comunale, con questa iniziativa, intende lanciare un segnale concreto sul tema dell’inclusione. «Questo corso rappresenta il primo passo di un percorso più ampio per rendere Termoli una città modello di accessibilità, a beneficio di tutti», ha dichiarato il vicesindaco Michele Barile.

Per informazioni su futuri moduli o aggiornamenti è possibile contattare gli uffici comunali ai seguenti recapiti:

Email: assessorato.turismo.sport@gmail.com

Email: pierluigipannacchione@comune.termoli.cb.it

Telefono: 0875 712380.

Le richieste vengono accolte in ordine cronologico: chi non ha trovato posto nel primo turno potrà monitorare eventuali proroghe o nuove edizioni. Un’iniziativa che segna un passo significativo verso una Termoli più attenta, inclusiva e realmente accessibile

Michele Trombetta