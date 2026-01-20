Polizia locale: nel 2025 l’attività operativa cresciuta del 30% a Termoli

TERMOLI. La ricorrenza di San Sebastiano Martire rappresenta tradizionalmente l’occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno appena concluso. Anche per l’anno 2025, il Comando di Polizia Locale del Comune di Termoli intende fornire una sintesi dell’azione istituzionale svolta, nella consapevolezza del ruolo centrale che la Polizia Locale riveste quale presidio di legalità, sicurezza urbana e prossimità al cittadino.

La Polizia Locale del Comune di Termoli si conferma quale settore trasversale dell’Amministrazione Comunale, chiamato a operare quotidianamente in raccordo con tutti i settori dell’Ente e a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio. Nel corso del 2025, l’attività istituzionale si è sviluppata in modo integrato nei principali ambiti di competenza, dalla sicurezza stradale alle funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa, commerciale e ambientale, fino alla vigilanza edilizia e sociale, nonché ai compiti di protezione civile e di supporto alle altre articolazioni comunali.

L’ampiezza e la complessità delle funzioni svolte hanno richiesto una preparazione professionale continua e un elevato senso di responsabilità da parte delle donne e degli uomini della Polizia Locale, che hanno assicurato lo svolgimento delle attività con equilibrio, professionalità e senso del dovere, operando in modo efficace e continuativo nell’interesse primario della collettività.

Nel corso dell’anno 2025, la Centrale Operativa ha gestito oltre 5.000 chiamate, dalle quali sono scaturiti 2.140 interventi con attivazione diretta del personale sul territorio, confermando il ruolo di prossimità e presidio attivo della Polizia Locale.

In materia di sicurezza stradale sono stati rilevati 96 sinistri, di cui 32 con feriti e 0 sinistri mortali. Nell’ambito dell’attività sanzionatoria sono state accertate 9.876 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari a € 549.751,32.

L’attività di Polizia Giudiziaria ha comportato la gestione di 136 procedimenti, tra notizie di reato, deleghe dell’Autorità Giudiziaria e attività d’iniziativa, svolte anche in coordinamento con le altre Forze di Polizia e con l’Autorità Giudiziaria.

Nel settore della Polizia Ambientale e Sanitaria sono state istruite 425 pratiche, con l’elevazione di 124 verbali amministrativi, per un importo complessivo pari a € 14.000,08. Sono state inoltre gestite 25 pratiche relative a colonie feline e affidamento di cani randagi, con 58 interventi di accalappiamento.

Per quanto concerne le attività amministrative e di vigilanza, sono state assicurate 198 presenze presso mercati, fiere ed eventi, nonché 252 attività di controllo su attività produttive, occupazioni di suolo pubblico e patrimonio comunale. Il Nucleo di Polizia Edilizia ha effettuato 46 sopralluoghi, procedendo all’inoltro di 9 comunicazioni di notizia di reato.

Nel corso dell’anno sono state effettuate oltre 1.000 notifiche di atti giudiziari e amministrativi, 1.718 accertamenti di residenza, 256 ordinanze per cantieri stradali, 97 ordinanze per manifestazioni ed eventi, 21 pareri per passi carrabili e 50 nulla osta per trasporti eccezionali. Sono stati inoltre adottati 30 provvedimenti di TSO/ASO, effettuate 28 visite domiciliari con Assistenti Sociali, istruite 44 ulteriori pratiche anagrafiche e rilasciati 28 decreti in materia di armi.

In tale contesto si inserisce l’attività del Nucleo Gestione Sanzioni, che nel corso del 2025 ha assicurato, oltre alla gestione ordinaria di circa 10.000 verbali relativi alle violazioni accertate nell’anno in corso, anche la lavorazione di 8.205 pratiche aggiuntive riferite ad annualità pregresse, per un importo complessivo presunto pari a € 1.892.755,00. Tali attività sono state svolte grazie a un’organizzazione efficiente e all’elevata professionalità degli operatori dedicati che, pur operando con un numero contenuto di unità, hanno garantito continuità, correttezza e tempestività nei procedimenti.

Pur nella consapevolezza che l’ampiezza delle funzioni istituzionali richiederebbe un rafforzamento delle risorse disponibili, l’anno 2025 ha visto, per la prima volta, l’attivazione di servizi nel terzo turno lavorativo nel periodo estivo, consentendo di garantire i servizi della Polizia Locale anche nelle ore notturne, caratterizzate da maggiore affluenza e intensità di presenze sul territorio, grazie al senso di responsabilità e al significativo sacrificio personale di tutti gli operatori.

Dal confronto complessivo con i dati del 2024 emerge un incremento significativo dell’attività complessivamente svolta dal Comando. In particolare:

Richieste di intervento gestite dalla Centrale Operativa: +30%

Attività di polizia ambientale: +200%

Ordinanze, procedimenti amministrativi e accertamenti anagrafici: crescita costante

Nel complesso, l’attività istituzionale del Comando nel 2025 può essere stimata in una crescita superiore al 20% rispetto all’anno precedente.

Il 2025 si colloca, infine, alla vigilia di un traguardo di rilievo per la Polizia Locale del Comune di Termoli, che nel 2026 celebra 150 anni di attività, testimoniando una presenza istituzionale continuativa e un impegno costante al servizio della comunità.