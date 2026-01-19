Ponte sul Trigno: collaudo definitivo dopo la messa in sicurezza

MONTENERO DI BISACCIA. È stato completato con esito positivo il collaudo finale degli interventi di messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Trigno, lungo la Strada Provinciale 55 che collega Montenero di Bisaccia a San Salvo, restituendo piena affidabilità a un’infrastruttura strategica per la mobilità interregionale.

Il progetto ha riguardato in modo specifico uno dei piloni ricadenti nel tratto molisano, collocato direttamente nell’alveo del fiume in un punto strutturalmente ed ecologicamente delicato: una condizione che ha imposto lavorazioni tecniche complesse, tra cui la deviazione temporanea del corso d’acqua, necessaria per consentire il consolidamento delle fondazioni e la messa in sicurezza del pilone, garantendo così la stabilità dell’opera nel lungo periodo. L’intervento, finanziato con il D.M. 225/2021 per un importo di 250mila euro, è stato interamente programmato e appaltato dalla Provincia di Campobasso, nonostante il ponte insista anche sul versante abruzzese.

“Un risultato importante – dichiarano la sindaca Simona Contucci e l’assessore comunale e consigliere provinciale Fiorenza Del Borrello – che restituisce sicurezza a un collegamento essenziale per cittadini, lavoratori e imprese. Un’opera complessa ma indispensabile, portata a termine senza alcuna ripercussione sulla circolazione. Il completamento del percorso, che abbiamo sollecitato negli anni, è stato possibile grazie alla collaborazione istituzionale, all’impegno dell’ex presidente Francesco Roberti, della Provincia di Campobasso, del personale tecnico e delle imprese coinvolte, ai quali va il nostro sincero ringraziamento. Continueremo a interloquire con regioni e province delle due sponde del Trigno per la messa in sicurezza del tratto di alveo a ridosso del ponte, mantenendo alta l’attenzione sulle infrastrutture locali e sulla loro tutela, affinché ogni intervento necessario venga programmato e realizzato nell’interesse di tutti».