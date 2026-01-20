Porto turistico “Marina di Santa Cristina”, chiesto il “conto” degli interventi che si sono rivelati inefficaci

CAMPOMARINO. Il porto turistico “Marina di Santa Cristina” torna a essere il punto di frattura più evidente tra maggioranza e opposizione, con una mozione che rimette al centro il tema mai risolto della gestione, dei costi e della programmazione.

Dopo l’ennesima interdizione della canalina di accesso – disposta dalla Capitaneria di Porto di Termoli il 2 gennaio 2026 – il gruppo di minoranza Campomarino Futura, con il capogruppo Antonio Saburro, porta il caso in Consiglio comunale denunciando scelte contraddittorie, spese fuori controllo e un modello gestionale che continua a produrre emergenze invece di soluzioni. La Giunta, il 12 gennaio, con la Delibera n. 2, ha dato mandato al responsabile del Servizio Urbanistica, Patrimonio e Demanio di procedere al dragaggio tramite una ditta esterna, utilizzando però in comodato la mini‑draga comunale insieme a mezzi, personale e gruppo elettrogeno. Una decisione che, secondo la minoranza, smentisce clamorosamente la linea adottata meno di un anno fa, quando nel marzo 2025 l’Amministrazione aveva acquistato una mini‑draga completa di accessori proprio per ridurre gli affidamenti esterni e contenere i costi in un’ottica di spending review. I numeri riportati nella mozione sono il cuore della contestazione: nel quinquennio 2020–2024 il Comune ha speso complessivamente 76.639,18 euro per il dragaggio (14.640 euro nel 2020, 14.114,18 nel 2021, 32.208 nel 2022, 15.677 nel 2024), mentre nel solo 2025 la cifra è schizzata a 135.849,80 euro, quasi il doppio dell’intero quinquennio precedente. Una somma composta da 95.000 euro per la mini‑draga, 8.832,80 per il noleggio del gruppo elettrogeno, 5.017 euro di gasolio e 27.000 euro di mancato introito. Per Campomarino Futura, questi dati certificano un fallimento della programmazione e un’inversione di rotta inspiegabile rispetto agli obiettivi dichiarati.

Ma la questione non è solo contabile: le continue interdizioni del canale di accesso minano la funzionalità del porto, generano disagi ai diportisti, danneggiano l’immagine turistica e indeboliscono la credibilità dell’ente gestore. Il porto di Campomarino resta un’infrastruttura incompiuta sul piano gestionale e ogni emergenza si traduce in un intervento tampone, senza una visione di medio‑lungo periodo.

Con la mozione depositata, la minoranza chiede al Consiglio di impegnare sindaco e Giunta a presentare un piano dettagliato per coprire le maggiori spese generate da quella che definisce una programmazione errata e a fornire uno schema costi‑ricavi della gestione del porto per il 2026 e per gli anni successivi, fino al completamento dell’opera e all’avvio di una gestione stabile e sostenibile. Il tema approderà ora in aula, dove la maggioranza dovrà spiegare le contraddizioni tra atti, scelte e risultati. Il porto turistico, da potenziale volano economico, continua a essere terreno di scontro politico e simbolo di una gestione emergenziale: la mozione di Campomarino Futura apre uno squarcio che va oltre il dragaggio e chiama in causa il modo in cui si pianifica, si spende e si governa una delle infrastrutture strategiche del territorio.