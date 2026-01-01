Portocannone in lutto per la scomparsa di Sara Carrara, la collaboratrice aveva solo 28 anni

PORTOCANNONE. Portocannone vive un Capodanno segnato dal dolore per la scomparsa della giovanissima Sara Carrara, una ragazza conosciuta e amata per la sua semplicità, la sua bontà d’animo e la sua costante disponibilità verso gli altri. La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Sara collaborava con l’Ente comunale, occupandosi con grande dedizione dei servizi scolastici e, in particolare, del Micronido, dove aveva saputo distinguersi per professionalità, impegno e un forte senso del dovere. Colleghi, famiglie e amministratori ricordano il suo sorriso discreto e la cura con cui svolgeva ogni compito, sempre con attenzione e rispetto.

Di fronte a questa perdita così dolorosa, il sindaco Francesco Gallo ha voluto esprimere, a nome proprio, della Giunta e dell’intera Amministrazione Comunale, la più sincera vicinanza alla famiglia di Sara, rivolgendo un pensiero speciale alla sorella Concetta e alla mamma Antonietta. Parole di cordoglio che si uniscono al sentimento collettivo di una comunità che oggi si stringe attorno ai suoi cari.

Portocannone saluta così una giovane vita spezzata troppo presto, custodendo il ricordo di una ragazza che, con la sua presenza gentile e il suo lavoro quotidiano, aveva saputo lasciare un segno autentico e profondo.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.