Postamat di nuova generazione in basso Molise

BASSO MOLISE. Un salto tecnologico che tocca tre comunità del Molise interno e costiero. A Portocannone, Morrone del Sannio e Montorio nei Frentani sono entrati in funzione i nuovi ATM Postamat di ultima generazione, dispositivi progettati per aumentare sicurezza, velocità e autonomia nelle operazioni quotidiane.

L’intervento assume un valore particolare a Portocannone, dove l’ufficio postale è tornato pienamente operativo dopo i lavori di ristrutturazione resi necessari dall’evento criminoso che mesi fa aveva distrutto il precedente Postamat con un’esplosione durante un tentativo di effrazione. La sostituzione del dispositivo completa così il percorso di ripristino dei servizi essenziali per la comunità.

I nuovi ATM si distinguono per un monitor digitale ad alta luminosità, un software più rapido e un dispensatore di contanti progettato per ridurre i tempi di attesa. Non solo prelievi: gli sportelli permettono di consultare saldo e movimenti dei conti BancoPosta e delle carte Postepay, ricaricare SIM telefoniche e carte prepagate, e accedere alla sezione “Ricariche e pagamenti”.

Tra le funzioni più apprezzate, il pagamento automatico delle principali utenze e dei bollettini postali. Il lettore ottico integrato consente di scansionare il codice a barre del bollettino precompilato, eliminando la digitazione manuale dei dati e rendendo l’operazione più rapida e intuitiva.

Per gli utenti più digitalizzati arriva anche il prelievo “cardless”: basta aprire l’App Postepay o BancoPosta, selezionare “Prelievo senza carta”, premere il tasto 9 sull’ATM e inquadrare il QR Code visualizzato sullo schermo. L’operazione si conferma direttamente dallo smartphone tramite PosteID, Face ID o Touch ID, senza inserire il PIN fisico.

Sul fronte della sicurezza, i nuovi Postamat sono dotati di videosorveglianza avanzata, sistemi anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte e dispositivi di macchiatura delle banconote attivi in caso di tentativi di furto. Una dotazione pensata per proteggere utenti e operatori, soprattutto nei centri più piccoli dove il Postamat rappresenta spesso l’unico presidio di servizi finanziari.

I dispositivi sono utilizzabili dai correntisti BancoPosta con carta Postamat-Maestro, dai titolari di carte di credito dei principali circuiti internazionali e da tutti i possessori di carte Postepay.

EB