Premio “America Giovani”: riconoscimenti per tre neolaureate UniMol

CAMPOBASSO. L’Università degli Studi del Molise celebra ancora una volta il talento dei suoi giovani laureati: Barbara Pia Trotta, Giovanna Pasquale e Chiara D’Amico, neolaureate magistrali in Letteratura e Storia dell’Arte presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, hanno ricevuto il Premio “America Giovani” dalla Fondazione Italia USA in una cerimonia speciale alla Camera dei Deputati. Questo riconoscimento premia percorsi accademici di eccellenza e sottolinea l’impegno e la dedizione delle studentesse durante il loro percorso universitario.

Il Premio America Giovani, affiancato al prestigioso Premio America destinato a personalità di fama internazionale, celebra ogni anno circa mille giovani provenienti dalle università italiane, distintisi per risultati accademici di rilievo in discipline care alla Fondazione. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’ingresso dei vincitori nel mondo professionale globale e di prepararli alle sfide internazionali.

Nel corso della cerimonia romana, le tre neolaureate hanno ricevuto anche una borsa di studio per partecipare al master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, un percorso formativo pensato per sviluppare competenze strategiche e manageriali in contesti internazionali.

La selezione dei candidati viene effettuata direttamente dalla Fondazione tramite la banca dati Almalaurea, sulla base di criteri quali il punteggio di laurea, l’età al conseguimento del titolo, la media degli esami e il curriculum accademico.

L’intera comunità accademica dell’Unimol si unisce alle congratulazioni per le dottoresse Barbara Pia Trotta e Giovanna Pasquale, seguite dal professor Lorenzo Canova, e per la dottoressa Chiara D’Amico, laureata con la professoressa Camilla Fiore, per questo importante riconoscimento che porta prestigio all’Ateneo e valorizza l’eccellenza dei suoi studenti.

AZ