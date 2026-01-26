Presidenza dell’Unione dei Comuni: verso la staffetta Manes-Contucci

BASSO MOLISE. BASSO MOLISE. Dopo 50 mesi, dal 21 novembre 2021, il presidente dell’Unione dei Comuni, Giorgio Manes, lascerà il passo a Simona Contucci, che entrerà in campagna elettorale, verosimilmente, come vertice associativo dell’ente che raggruppa i più importanti comuni del territorio (eccetto Termoli e Campomarino, con quest’ultima che scelse di uscirne).

È tutto pronto per la seduta straordinaria del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, che si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Larino. All’ordine del giorno: modifiche e integrazioni allo statuto, presa d’atto della nuova composizione del Consiglio e, soprattutto, l’elezione del nuovo presidente dell’Unione.

Un lungo periodo al vertice per Manes, che ha colmato in parte il vuoto di interesse che il ‘Basso Biferno’ aveva avuto negli anni precedenti.

In queste ore circolano indiscrezioni su Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia, indicata come possibile nuova presidente. La Contucci non ha mai ricoperto la carica e, secondo alcune fonti, avrebbe i numeri a favore grazie all’equilibrio politico dei Comuni associati. Se la prima convocazione del Consiglio non dovesse bastare, la decisione slitterà a sabato.

L’Unione dei Comuni del Basso Biferno comprende nove municipi: Montenero, Larino, Montecilfone, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Guglionesi, Portocannone e Ururi. L’ente gestisce attività comuni come raccolta rifiuti e gare d’appalto, con l’obiettivo di rendere più efficace la collaborazione tra Comuni.

Il Consiglio è formato da 27 membri, tra sindaci e rappresentanti di maggioranza e minoranza. Per eleggere il presidente saranno necessari 18 voti in prima convocazione e 14 in seconda. L’esito delle votazioni determinerà chi guiderà l’Unione nei prossimi mesi, fino al rinnovo del Consiglio comunale di Montenero in primavera, che potrebbe influire sulla continuità della presidenza.

