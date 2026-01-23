Pressione arteriosa e stili di vita corretti: il convegno all’Opera Serena

TERMOLI. Presso la struttura per anziani Opera Serena – Gruppo Solidalia di Termoli si è svolto un convegno dedicato al tema della pressione arteriosa e dell’ipertensione, una patologia che interessa milioni di persone in Italia.

L’iniziativa è stata organizzata dal direttore sanitario, dottor Vincenzo Iannaccone, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare ospiti, familiari e operatori sui rischi legati all’ipertensione, sulle sue cause principali e sulle strategie per prevenirla e contrastarla.

Nel corso dell’incontro è stato spiegato come la pressione arteriosa rappresenti la forza esercitata dal cuore per spingere il sangue all’interno dei vasi sanguigni, in particolare nelle arterie. Tale valore viene misurato facendo riferimento alla pressione atmosferica ed è espresso convenzionalmente in millimetri di mercurio (mmHg), unità di misura standard a livello internazionale.

Il sangue scorre in modo continuo e costante all’interno della rete dei vasi sanguigni, garantendo l’apporto di ossigeno e nutrienti a tutti gli organi e tessuti: un flusso ininterrotto che costituisce una condizione indispensabile per la vita. La circolazione sanguigna è regolata da precise leggi fisiche e biochimiche ed è influenzata dal gradiente di pressione, dalla forza di contrazione muscolare e dalla resistenza delle pareti vascolari.

Il cuore, vero motore della circolazione, svolge la sua funzione attraverso movimenti alternati di contrazione (sistole) e rilassamento (diastole). L’alternanza di queste due fasi costituisce il battito cardiaco completo, alla base della misurazione della frequenza cardiaca, che in condizioni normali si colloca tra i 50 e i 100 battiti al minuto.

Un momento di approfondimento importante, dunque, che ha ribadito quanto la prevenzione, l’informazione e uno stile di vita corretto siano fondamentali per la tutela della salute cardiovascolare, soprattutto nella popolazione anziana.

Michele Trombetta