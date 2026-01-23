CAMPOBASSO. Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: il ruolo strategico dei medici veterinari Asrem nella tutela della salute pubblica.

In occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, istituita con la Legge 1° aprile 2025, n. 49, che si celebrerà il prossimo 25 gennaio, la Segreteria Aziendale S.I.Ve.M.P. Molise intende sottolineare il valore fondamentale del lavoro svolto dai Medici Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

L’attività dei Medici Veterinari Asrem rappresenta una protezione quotidiana, spesso invisibile, che difende contemporaneamente la salute umana, animale e ambientale. Attraverso il principio di One Health, viene riconosciuto il legame indissolubile tra le persone e l’ecosistema, trovando nella prevenzione veterinaria un’applicazione concreta ed efficace.

I professionisti sanitari specializzati dell’Azienda sono quotidianamente impegnati in compiti decisivi per la società molisana:

sicurezza alimentare: vigilanza sulla produzione dei mangimi, verifica del corretto uso dei farmaci negli allevamenti e controllo della sicurezza degli alimenti di origine animale;

sanità e benessere animale: monitoraggio delle condizioni igieniche nelle aziende zootecniche e campagne di vaccinazione di massa;

prevenzione e monitoraggio: diagnosi precoce delle malattie, sorveglianza di insetti vettori e animali sentinella, e contenimento dell’impatto ambientale delle attività zootecniche;

supporto all’economia: garanzia delle condizioni di sicurezza necessarie per l’apertura commerciale nazionale e internazionale delle filiere agro-zootecnico-alimentari locali.



Per celebrare questa ricorrenza, le sigle sindacali e scientifiche SIVeMP e SIMeVeP hanno realizzato un logo celebrativo volto a rendere visibile il presidio essenziale di salute pubblica rappresentato dalla veterinaria.

Inoltre, per lunedì 26 gennaio 2026, è stata programmata la diffusione di un video che racconta, attraverso immagini e parole, le attività di tutela e controllo svolte dai Medici Veterinari del servizio .



Questa giornata rappresenta un’occasione per valorizzare una componente essenziale del sistema sanitario regionale, garantendo ai cittadini trasparenza e sicurezza su ciò che arriva sulle loro tavole e sulla salute dell’ambiente in cui vivono.

