Prime nate al San Timoteo nel 2026: un benvenuto speciale a Beatrice e Melissa

TERMOLI. Termoli inaugura il 2026 con un doppio battito di vita che attraversa il reparto di Ostetricia del San Timoteo e si riversa simbolicamente sull’intera comunità. Oggi i primi parti al Punto nascita, guidato dal primario Vincenzo Biondelli. Alle 15:54 è venuta alla luce Beatrice, 3.800 grammi di forza e 51 centimetri di futuro, prima nata dell’anno e primo nome che si iscrive nel registro civile del 2026. Un parto sereno, un ingresso nel mondo che ha restituito al reparto quel silenzio pieno di emozione che solo le prime nascite dell’anno sanno creare.

Poco dopo, quando l’orologio segnava le 16:47, il San Timoteo ha accolto la seconda protagonista di questa giornata: Melissa, 2.910 grammi per 48 centimetri, un arrivo rapido, deciso, quasi a voler affermare che questo nuovo anno non sarà timido, ma molteplice, vitale, sorprendente. Due bambine, due famiglie, due storie che iniziano a distanza di meno di un’ora e che già appartengono alla narrazione collettiva della città.

Il reparto, tra operatori che conoscono il peso simbolico di ogni primo nato e famiglie travolte dalla gioia, ha vissuto un pomeriggio che segna più di un semplice dato anagrafico: è un segnale di continuità, di speranza, di comunità che cresce nonostante tutto. Beatrice e Melissa diventano così il primo abbraccio del 2026, il primo annuncio di un anno che si apre con due voci nuove, due respiri che ricordano a Termoli la sua capacità di rigenerarsi.

Il San Timoteo, ancora una volta, non è solo un luogo di cura: è un presidio di vita, un punto di riferimento che restituisce alla città il suo bene più prezioso. E oggi, con queste due nascite, consegna a Termoli un inizio d’anno che profuma di futuro.

EB