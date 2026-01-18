MONTENERO DI BISACCIA. Proseguono a Montenero di Bisaccia i lavori di riqualificazione dell’ex stadio comunale, un’area storicamente marginalizzata che oggi rinasce grazie ai fondi PINQuA – il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.

A confermare l’avanzamento del cantiere è la sindaca Simona Contucci, che sui canali social ha rilanciato immagini e aggiornamenti sull’intervento, sottolineando il valore strategico dell’operazione: non solo recupero urbano, ma restituzione di dignità e funzionalità a uno spazio pubblico da troppo tempo escluso dalla vita comunitaria.

Il progetto, finanziato nell’ambito della misura dedicata alla rigenerazione delle aree degradate e al miglioramento della qualità della vita, prevede la trasformazione dell’ex impianto sportivo in un polo multifunzionale, con aree gioco, percorsi pedonali, attrezzature per il fitness e spazi verdi integrati. I lavori, già visibili sul campo, coinvolgono operai e tecnici impegnati nella sistemazione del terreno, nella posa dei materiali drenanti e nella definizione dei nuovi tracciati.

L’intervento si inserisce in una visione più ampia di Montenero come territorio inclusivo, accessibile e sostenibile, dove la rigenerazione urbana diventa leva di coesione sociale. “Un passo concreto verso una Montenero più bella, più vivibile, più nostra”, ha scritto la sindaca, rivendicando il ruolo dell’amministrazione nel catalizzare risorse e progettualità capaci di incidere sul quotidiano. Il cantiere dell’ex stadio non è solo un’opera pubblica: è un segnale politico, un gesto di cura, un investimento sul futuro.

EB