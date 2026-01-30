Protezione civile: la piattaforma Tegis in Molise

CAMPOBASSO. Parte dal capoluogo un nuovo modello di Protezione civile, che vuole estendersi all’intero territorio.

Il Comune di Campobasso compie un salto strutturale nella gestione delle emergenze e diventa il primo ente molisano ad adottare un Piano di Protezione Civile pienamente digitale, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale e costruito sulla piattaforma TEGIS, oggi certificata dall’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale. Una scelta che non riguarda solo la tecnologia, ma la capacità della città capoluogo di dotarsi di un’infrastruttura moderna, interoperabile e finalmente allineata agli standard nazionali introdotti nel 2021.

TEGIS – sviluppata da Servizi Professionali Innovativi Srl e potenziata in ambito AI da Siget 4.0 Srl – è l’unica piattaforma italiana in grado di generare Piani di Protezione Civile Comunali Nativi Digitali, aggiornabili in tempo reale e integrati con i sistemi regionali. Con la sua adozione, Campobasso può presidiare l’intero ciclo dell’emergenza: previsione, pianificazione, gestione operativa e ritorno alla normalità, superando definitivamente la logica dei documenti statici.

«Il lavoro svolto a Campobasso rappresenta il coronamento di un percorso virtuoso e l’applicazione piena delle normative sui Piani Comunali di Protezione Civile» ha dichiarato Francesco Maria Ermani, CEO & Founder di TEGIS. «Ringrazio la Sindaca Marialuisa Forte, il Comandante della Polizia Locale Luigi Vella e il Dr. Luca Coromano per la collaborazione costante. Abbiamo realizzato qualcosa che produrrà benefici diretti e indiretti per tutti i cittadini».

Una piattaforma, tre strumenti operativi: Piano digitale, App TEGIS e TEGIS 24

Nei prossimi giorni entreranno in funzione le componenti operative del sistema:

TEGIS: il cuore del Piano digitale, aggiornabile in ogni momento e consultabile anche in condizioni critiche grazie all’architettura cloud.

App TEGIS: lo strumento di comando per Sindaco e COC, utile per coordinare interventi, squadre, risorse e percorsi di mitigazione durante un evento calamitoso.

TEGIS 24 / App24: il canale dedicato all’allertamento della popolazione, basato su QR code installati sul territorio e pensato per diffondere messaggi urgenti e informazioni di pubblica utilità. Non richiede registrazione né effettua tracciamenti, garantendo piena conformità al GDPR.

App24 consente inoltre ai cittadini di segnalare risorse disponibili, ricevere comunicazioni sanitarie e istituzionali e accedere a contenuti informativi in tempo ordinario, trasformando la Protezione Civile in un ecosistema partecipato.

Un modello già adottato da 150 Comuni e 3 milioni di abitanti

TEGIS è oggi utilizzata da oltre 150 Comuni italiani, coinvolgendo più di 3 milioni di residenti nei processi di prevenzione e sicurezza. La piattaforma permette di:

digitalizzare e aggiornare i Piani comunali;

monitorare vulnerabilità e scenari di rischio;

integrare i dati con i sistemi regionali;

supportare il lavoro dei COC in esercitazioni ed emergenze;

garantire un allertamento rapido e mirato della popolazione.

In fase di pianificazione, il sistema consente di modellare scenari, definire procedure operative, programmare interventi e costruire un quadro dinamico delle minacce territoriali. In emergenza, il Sindaco può attivare il COC, coordinare le squadre, individuare percorsi sicuri e accompagnare la comunità verso il ritorno alla normalità.

Campobasso come laboratorio regionale

Con questa scelta, Campobasso si posiziona come laboratorio avanzato per l’intero Molise, territorio che negli ultimi anni ha conosciuto eventi calamitosi e criticità diffuse. Il nuovo Piano digitale diventa così uno strumento strategico non solo per la città, ma per l’intero sistema regionale, che potrà beneficiare di un modello replicabile, interoperabile e già conforme alle normative nazionali.

La città capoluogo inaugura una stagione nuova: una Protezione Civile più reattiva, più connessa, più trasparente. Una Protezione Civile finalmente all’altezza delle sfide che il territorio molisano si trova ad affrontare.

