Puntare sulla vita sociale della comunità: riapre il centro per anziani a Difesa Grande

TERMOLI. Un quartiere come Difesa Grande, secondo per abitanti a Termoli, e se fosse un paese a sé stante sarebbe un centro tra i più rilevanti del Molise, con oltre 7mila residenti, non può stare un centro sociale per anziani.

Lo dimostra la straordinaria affluenza che alle 10 ha animato la cerimonia di inaugurazione della nuova struttura di via delle Querce, faticosamente reperita dall’amministrazione comunale.

Manifestazione molto attesa in zona, che ha potuto beneficiare anche della benedizione del parroco di Santa Maria degli Angeli, don Gabriele Morlacchetti.

Folta la presenza dell’amministrazione comunale, col sindaco Nico Balice e gli assessori Mariella Vaino ed Enrico Miele a prendere la parola, dopo la diffusione dell’inno nazionale, ma c’erano anche Silvana Ciciola e Paola Cecchi, assieme al presidente del Consiglio Annibale Ciarniello e tanti consiglieri comunali.

Un momento di ripartenza della vita comunitaria della terza e quarta età, nel contesto attuale di un mondo dove il contatto umano deve tornare a essere nella vita centrale di ciascuno, segnato dal classico e rituale taglio del nastro. Un locale ampio, 250 metri quadri, adattato a ogni esigenza.