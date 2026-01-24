TERMOLI. Raccolta dei rifiuti in mare, il Comune apre il cantiere operativo: primo tavolo tecnico convocato dall’assessorato all’Ambiente.

Si è svolto ieri in municipio il primo incontro operativo dedicato alla definizione di un modello stabile per la raccolta, il conferimento e la gestione dei rifiuti recuperati in mare, un tema che da anni incrocia le criticità ambientali della costa molisana e le esigenze della marineria locale.

L’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha riunito attorno allo stesso tavolo tutti gli attori coinvolti nella filiera: i dirigenti comunali Ulisse Fabbricatore e Marcello Vecchiarelli, il funzionario dell’Ufficio Ambiente Giancarlo Murazzo, Paola Marinucci per l’Associazione Armatori Pesca Molise, il direttore di Rieco Angelo Di Campli, Roberto Mascilongo per Guidotti Ships, Antonio Pirozzi e Andrea Ratini per Res. Una discussione ampia, tecnica e concreta, che ha messo a fuoco le criticità attuali – dalla mancanza di un percorso codificato per lo sbarco dei rifiuti alla necessità di un punto di deposito conforme – e ha aperto la strada alla costruzione di un progetto organico capace di integrare pescatori, operatori portuali e gestori del servizio di igiene urbana.

L’obiettivo condiviso è definire linee di intervento e azioni progettuali che consentano di intercettare risorse comunitarie dedicate alla tutela dell’ecosistema marino e alla riduzione dei rifiuti galleggianti e sommersi, trasformando un problema strutturale in un’opportunità di innovazione ambientale e di valorizzazione del ruolo della marineria. Il tavolo, aggiornato a mercoledì 28 gennaio, vedrà la partecipazione anche dell’Autorità Portuale, passaggio ritenuto decisivo per chiudere il quadro delle competenze e avviare la fase operativa.