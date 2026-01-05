Raccolta differenziata e inclusione: incontri formativi per cittadini stranieri, l’iniziativa della Ciciola

TERMOLI. La raccolta differenziata come strumento di inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva. È questa la direzione tracciata dall’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, che ha promosso un ciclo di tre incontri formativi dedicati ai cittadini stranieri residenti a Termoli, realizzati in collaborazione con il personale specializzato di Rieco Sud. Le sessioni si terranno presso l’Associazione SAI nelle giornate di lunedì 12, lunedì 19 e lunedì 26 gennaio 2026, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e accessibili sul funzionamento della raccolta differenziata nel territorio comunale.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che chi arriva da altri Paesi può incontrare difficoltà nel comprendere le regole del sistema italiano di gestione dei rifiuti, spesso molto diverso da quello del Paese d’origine. Da qui la scelta dell’Assessore Ciciola di creare momenti di formazione mirati, pensati per facilitare l’integrazione e garantire a tutti gli strumenti necessari per contribuire alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano. “Il rispetto dell’ambiente non conosce confini”, afferma Ciciola. “È fondamentale che ogni cittadino, italiano o straniero, possa partecipare attivamente alla cura della nostra città. Questi incontri rappresentano un passo concreto verso una comunità più inclusiva, consapevole e coesa”.

Le lezioni, completamente pratiche e interattive, saranno condotte dagli operatori di Rieco Sud e si concentreranno esclusivamente sulla raccolta differenziata. I partecipanti riceveranno spiegazioni chiare sulle diverse frazioni – plastica e metallo, carta, vetro, organico e indifferenziato – e sulle corrette modalità di conferimento. Verranno illustrati gli errori più comuni, con esempi reali e materiali dimostrativi, per rendere l’apprendimento immediato anche a chi ha poca familiarità con la lingua italiana o con sistemi di raccolta differenti.

Il programma prevede:

una panoramica completa sulla raccolta differenziata a Termoli e sulle regole da seguire;

esempi pratici degli errori più frequenti e consigli per evitarli;

buone pratiche quotidiane per ridurre i rifiuti, riutilizzare materiali e riciclare correttamente;

simulazioni con materiali veri o illustrati per esercitarsi nella separazione;

uno spazio finale dedicato a domande, dubbi e confronto diretto;

un approfondimento sul ruolo di ogni cittadino nella tutela dell’ambiente e sull’importanza della conoscenza delle regole locali come strumento di integrazione.



L’approccio scelto da Rieco Sud è volutamente semplice, diretto e inclusivo, per garantire la massima comprensione anche a chi si trova da poco in Italia. L’iniziativa, infatti, non si limita a diffondere la cultura della differenziata, ma diventa un’occasione concreta di integrazione sociale e culturale, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità termolese.

“Vogliamo che nessuno si senta escluso o disorientato”, conclude l’Assessore Ciciola. “Attraverso il dialogo e la pratica, costruiamo una città più attenta, più rispettosa e più unita, dove la cura dell’ambiente diventa un valore condiviso da tutti”.