Raccolta differenziata senza frontiere, l’integrazione nell’ambiente

TERMOLI. Inclusione e sostenibilità ambientale hanno trovato un punto d’incontro concreto nel primo appuntamento formativo promosso dall’Assessore all’Ambiente Silvana Ciciola in collaborazione con Rieco Sud, svoltosi ieri presso l’Associazione Sai. L’incontro di ieri, rivolto ai cittadini stranieri residenti a Termoli, ha inaugurato il ciclo di lezioni pratiche dedicate alla raccolta differenziata, con l’obiettivo di fornire strumenti chiari e immediati per comprendere e applicare correttamente le regole del sistema locale di conferimento.

Il personale specializzato di Rieco Sud ha guidato i partecipanti attraverso un percorso interattivo, fatto di esempi concreti, dimostrazioni e simulazioni. Sono stati illustrati i principi fondamentali della raccolta differenziata cittadina, con particolare attenzione alla distinzione delle frazioni (plastica e metallo, carta, vetro, organico, indifferenziato), alle modalità corrette di smaltimento e agli errori più comuni da evitare. L’uso di materiali illustrativi, supporti visivi e oggetti reali ha reso l’apprendimento accessibile anche a chi ha una conoscenza limitata della lingua italiana.

Durante la sessione, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi, porre domande e condividere esperienze personali legate alle pratiche di smaltimento nei rispettivi Paesi d’origine. Il clima è stato quello di un laboratorio aperto, dove la raccolta differenziata ha assunto il ruolo di linguaggio comune, capace di unire culture diverse attorno a un obiettivo condiviso: la tutela del territorio.

Il prossimo incontro è previsto per lunedì 19 gennaio, sempre presso l’Associazione Sai. L’iniziativa, che si concluderà il 26 gennaio, rappresenta un tassello importante nella costruzione di una comunità più consapevole, coesa e rispettosa dell’ambiente.

EB