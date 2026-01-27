Randagismo, Guglionesi riapre il fronte civico

GUGLIONESI. Il randagismo torna al centro dell’agenda pubblica grazie all’iniziativa dell’Associazione politico‑culturale Progetto Comune per Guglionesi, che giovedì 29 gennaio, alle 18.30, aprirà la propria sede a un incontro dedicato a uno dei problemi più persistenti e sottovalutati del territorio. Un fenomeno che, nel basso Molise, continua a intrecciare questioni sanitarie, ambientali, sociali ed economiche, imponendo un cambio di passo che superi la gestione emergenziale e la delega totale al volontariato.

L’associazione riconosce il ruolo decisivo svolto da anni da cittadini e gruppi locali, capaci di contenere la presenza di cani vaganti grazie a un impegno costante, spesso solitario, che ha supplito alle mancanze delle istituzioni. Un lavoro che ha permesso di evitare situazioni critiche, ma che non può diventare la soluzione strutturale a un problema che richiede programmazione, risorse e responsabilità pubblica.

La linea è chiara: sterilizzazioni sistematiche, anagrafe canina funzionante, microchip obbligatorio e controllato, potenziamento dei servizi veterinari pubblici, campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e alle famiglie. Senza questi strumenti, il randagismo continuerà a riprodursi, generando costi sociali e sanitari che ricadono sull’intera comunità.

L’incontro del 29 gennaio servirà a costruire un pacchetto di proposte operative che Progetto Comune per Guglionesi intende portare direttamente in Consiglio comunale, trasformando la partecipazione civica in iniziativa politica concreta. Un passaggio che mira a rompere l’immobilismo istituzionale e a restituire al tema la dignità di una questione pubblica, non più relegata alla buona volontà dei singoli.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare, sottolineando che solo una comunità informata e coinvolta può pretendere e ottenere politiche efficaci, durature e rispettose degli animali e del territorio.

