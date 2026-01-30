«Resilienza e rinascita del Molise», l’assemblea Pro Costituzione guarda ai giovani

TERMOLI. Domenica 1° febbraio 2026 non sarà un incontro: sarà l’inizio di una rifondazione.

Alle 16:30, al ristorante La Vida di Termoli, si aprirà la grande assemblea pubblica convocata dal Gruppo Pro Costituzione Fans e dal Gruppo Operativo del Manifesto per la Resilienza e Rinascita del Molise. Una chiamata collettiva, priorità ai giovani, ma aperta a chiunque non accetti più il destino scritto da altri. Una data che segna il passaggio dalla denuncia all’azione, dalla consapevolezza alla costruzione.

L’assemblea nasce da settimane di lavoro serrato, culminate nella riunione del 26 gennaio, dove Giuseppe Colombo, Antonio D’Aimmo, Antonio Ricciuti, Rosanna Mastroianni, Italo Ciavarra, Pasquale Di Lisa e Francesco Fiardi hanno messo a fuoco l’obiettivo: non chiedere nulla, ma riprendersi tutto. Nessuna ambizione personale, nessuna corsa a poltrone, nessuna rendita di posizione. Solo un impegno: rifondare il Molise su basi nuove, moderne, dignitose.

Il Manifesto programmatico – presentato il 30 novembre e rilanciato con forza – ha demolito la narrazione tossica che per anni ha dipinto il Molise come troppo piccolo, troppo fragile, troppo indebitato. «Non siamo una regione fragile: siamo una regione soffocata. Non siamo marginali: siamo stati marginalizzati. Non siamo incapaci: siamo stati compressi». Parole che non restano sulla carta: diventano linea politica.

Il 1° febbraio si discuterà di questo:

– di un Molise che non accetta più commissariamenti eterni, né una sanità ridotta a emergenza permanente, né 136 Comuni lasciati soli a morire;

– di diritti sottratti – acqua, lavoro, medici, ospedali, fondi per il sisma, rappresentanza democratica – e della necessità di riprenderseli;

– di una riforma istituzionale non più rinviabile, con Comuni Metropolitani, poli territoriali, una scuola moderna che cancelli la vergogna delle pluriclassi;

– di infrastrutture civiche che restituiscano identità e comunità: luoghi di aggregazione, spazi condivisi, uno stadio che ridia orgoglio;

– di un Polo di Eccellenza che faccia del Molise un laboratorio nazionale: agricoltura biologica avanzata, industria 4.0 e 5.0, energia pulita, turismo integrato, banda larga ovunque.

Durante la riunione del 26 gennaio è stata definita anche la nascita dell’associazione “Mario Falciglia”, che avrà tre missioni strategiche:

1. formare la nuova classe politica regionale, competente e libera;

2. diffondere un senso di appartenenza orgogliosa, oggi smarrito;

3. rafforzare e ampliare l’unità territoriale, attirando Comuni confinanti con l’efficienza amministrativa e la visione di una governance moderna.

Il 1° febbraio sarà il momento in cui tutto questo uscirà dalle stanze operative e diventerà pubblico, collettivo, condiviso. Non un convegno, non un dibattito rituale: una presa di parola generazionale.

«I muri li hanno costruiti loro. A buttarli giù, questa volta, saremo noi».

La frase, nata nelle riunioni preparatorie, è già diventata il filo rosso di questa mobilitazione.

Domenica, a Termoli, si apre una fase nuova. «E questa volta, davvero, non ci ferma nessuno», l’intento dei promotori.

Emanuele Bracone