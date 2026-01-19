Rete Cup Asrem in blocco: il malcontento degli utenti

TERMOLI. Sportelli del Cup sono praticamente paralizzati. I computer risultano bloccati, le prenotazioni sospese, le file interminabili.
Il malfunzionamento, secondo quanto riferito dagli utenti, sarebbe iniziato tre giorni fa, coinvolgendo l’intero sistema di prenotazione.
A quanto pare è un problema relativo alla migrazione del Cup Asrem dal cloud della Regione a quello del Polo strategico nazionale, una messa in sicurezza pianificata e obbligatoria per legge.
“Non è possibile che per una visita si debba vivere un’odissea”, ripetono in molti, esasperati.
La comunità attende soluzioni immediate, col ripristino del servizio.
EB