lunedì 19 Gennaio 2026
Rete Cup Asrem in blocco: il malcontento degli utenti

TERMOLI. Sportelli del Cup sono praticamente paralizzati. I computer risultano bloccati, le prenotazioni sospese, le file interminabili.

Il malfunzionamento, secondo quanto riferito dagli utenti, sarebbe iniziato tre giorni fa, coinvolgendo l’intero sistema di prenotazione.

A quanto pare è un problema relativo alla migrazione del Cup Asrem dal cloud della Regione a quello del Polo strategico nazionale, una messa in sicurezza pianificata e obbligatoria per legge.

 “Non è possibile che per una visita si debba vivere un’odissea”, ripetono in molti, esasperati.

La comunità attende soluzioni immediate, col ripristino del servizio.

EB