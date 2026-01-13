Riforma della giustizia: Mattarella firma il decreto, il Referendum si farà il 22 e 23 marzo

ROMA. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto del Presidente della Repubblica che indice ufficialmente il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Con la firma del Capo dello Stato si apre formalmente il percorso che porterà gli elettori alle urne.

Il Governo ha individuato le date della consultazione: si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. La scelta del doppio giorno, come già avvenuto in altre tornate referendarie, punta a favorire la più ampia partecipazione possibile.

Il decreto sarà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, passaggio che renderà operative tutte le procedure connesse alla campagna referendaria, dalla costituzione degli uffici elettorali alla definizione degli spazi per la comunicazione istituzionale.

La riforma oggetto del referendum riguarda il riassetto di alcuni aspetti dell’ordinamento giudiziario e del funzionamento della giustizia, tema che nelle prossime settimane entrerà al centro del dibattito pubblico e politico.

