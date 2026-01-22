Riparte la scuola di musica: pubblicato il bando a Guglionesi

GUGLIONESI. “Tante sono le attività culturali e non che con l’amministrazione Guglionesi nel Cuore rifioriscono a Guglionesi. Dopo il teatro torna per i più giovani la scuola di musica comunale. Appena pubblicato il bando sul sito istituzionale del Comune. Confidiamo di vedere lo start up entro il mese prossimo per rendere la nostra Guglionesi più viva ed attrattiva che mai”. Con queste parole, l’amministrazione Antonacci annuncia l’apertura del bando pubblico per la concessione gratuita dei locali comunali di Largo Garibaldi, ex Convento dei Cappuccini (piano rialzato della Biblioteca Comunale), destinati allo svolgimento della scuola di musica.

L’iniziativa è rivolta a enti del Terzo Settore e associazioni senza scopo di lucro radicate sul territorio, che abbiano esperienza nel settore musicale e nell’educazione.

La scuola di musica offrirà corsi di strumenti, canto, propedeutica musicale e musicoterapia, rivolti a bambini, ragazzi, adulti, anziani e persone con disabilità. L’ente selezionato dovrà garantire anche la collaborazione con scuole e associazioni locali, l’organizzazione di due spettacoli gratuiti all’anno per la cittadinanza e la gestione ordinaria dei locali e degli strumenti.

Le domande devono essere inviate via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.guglionesi.cb.it entro le ore 12 del 31 gennaio 2026, indicando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse per realizzazione di una Scuola di Musica”.

AZ