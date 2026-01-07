Riqualificazione delle aree “retroportuali” nel Piano Città

TERMOLI. Le aree retroportuali di Termoli rappresentano uno dei nodi più delicati e, al tempo stesso, più promettenti del più ampio disegno di rigenerazione urbana inserito nel Patto per la Città. Spazi oggi marginali, segnati dall’abbandono e dall’assenza di funzioni, ma collocati in una posizione di straordinario valore paesaggistico e urbano: in quota rispetto al porto, naturalmente affacciati sul mare e scanditi da un muraglione ad archi che ne definisce il profilo e ne racconta la storia. Un patrimonio silenzioso, per anni sottovalutato, che il progetto intende finalmente restituire alla città.

Il dislivello tra la parte alta e quella bassa del fronte portuale, lungi dall’essere un limite, viene assunto come elemento identitario e progettuale. Quel muraglione, che per decenni ha segnato una separazione fisica e percettiva, diventa ora la base su cui costruire una nuova relazione tra la città e il mare. La riqualificazione delle aree retroportuali punta infatti a trasformare questi spazi in terrazze urbane panoramiche, veri e propri belvedere affacciati sull’Adriatico, capaci di offrire nuovi punti di osservazione e di sosta, ma anche di ricucire una frattura storica nel tessuto urbano.

Nel quadro del Patto Città, l’intervento assume un valore che va oltre la semplice sistemazione di aree degradate. Si tratta di un’operazione di rigenerazione urbana che incide sulla percezione stessa del waterfront, restituendo centralità a luoghi che un tempo facevano parte della vita quotidiana dei termolesi. Spazi di passaggio, di lavoro e di incontro, progressivamente svuotati di funzione e relegati a margine, tornano a essere pensati come luoghi vissuti, accessibili, integrati nel sistema urbano.

Il progetto prevede una forte attenzione alla connessione tra livelli differenti della città. I nuovi belvedere saranno direttamente collegati alla pista ciclabile sottostante e alla passeggiata panoramica, dando vita a un sistema continuo di percorsi verticali e orizzontali. Rampe, scale e collegamenti dolci consentiranno di superare il dislivello senza soluzione di continuità, mettendo in relazione la parte alta con quella bassa del fronte mare. Una scelta che risponde a una visione contemporanea dello spazio pubblico, inclusiva e accessibile, capace di favorire la mobilità lenta e di valorizzare il paesaggio come elemento centrale dell’esperienza urbana.

In questo senso, le aree retroportuali diventano una cerniera strategica tra il porto, il lungomare e il tessuto urbano retrostante. Non più spazi di risulta, ma nodi di un sistema integrato che mette insieme mobilità sostenibile, fruizione turistica e qualità urbana. La possibilità di affacciarsi sul mare dall’alto, di percorrere itinerari panoramici e di sostare in luoghi attrezzati restituisce alla città una dimensione scenografica che appartiene alla sua storia, ma che per troppo tempo è rimasta inaccessibile.

Il Patto per la Città, in questo intervento, mostra la sua ambizione più autentica: non limitarsi a interventi puntuali, ma costruire una visione complessiva di sviluppo urbano fondata sulla valorizzazione delle risorse esistenti. Il muraglione ad archi, il dislivello naturale, la prossimità al porto e al mare diventano così elementi generatori di progetto, non ostacoli da aggirare. È un cambio di paradigma che riconosce nel paesaggio e nella memoria dei luoghi un valore economico, sociale e culturale.

La riqualificazione delle aree retroportuali si inserisce dunque come tassello fondamentale di un waterfront che non è solo vetrina turistica, ma spazio pubblico vissuto, attraversato, condiviso. Un intervento che guarda al futuro senza cancellare il passato, restituendo ai cittadini luoghi di osservazione, di incontro e di identità, e riaffermando il legame profondo tra Termoli e il suo mare.

EB