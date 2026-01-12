Rissa tra minori a Torremaggiore: calci, pugni e colpi di cintura, “Non rappresenta la nostra comunità”

TORREMAGGIORE. Rissa tra minorenni in pieno centro a Torremaggiore: calci, pugni e colpi di cintura. Il sindaco: “Non rappresenta la nostra comunità”.

Botte, urla, colpi di cintura e una violenza improvvisa consumata sotto gli occhi di decine di persone. È il contenuto del video – rimbalzato in poche ore sui social e nelle chat WhatsApp – che documenta la rissa tra gruppi di giovanissimi avvenuta in Corso Matteotti, nel cuore di Torremaggiore, cittadina di circa 16mila abitanti in provincia di Foggia. Le immagini mostrano minorenni che si affrontano con calci e pugni per motivi ancora da chiarire, mentre alcuni ragazzi arrivano a sfilarsi la cintura dei pantaloni per usarla come arma. Una scena di brutale aggressività a pochi metri dal municipio, che solo grazie all’intervento di coetanei – tra cui una ragazza che tenta di frapporsi – non si è trasformata in qualcosa di ancora più grave.

L’episodio risale alla sera di venerdì 9 gennaio ed è stato ripreso con un telefono. Il video, ora al vaglio degli inquirenti, ha spinto i carabinieri ad avviare immediatamente gli accertamenti necessari per ricostruire dinamica, responsabilità e contesto della lite.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Emilio Di Pumpo, che ha espresso una condanna netta: “Torremaggiore fonda la propria identità sui valori del rispetto, della convivenza civile e della serenità sociale. Comportamenti irresponsabili come quelli visti nel video non possono mettere in discussione ciò che siamo”. Il primo cittadino ha inoltre stigmatizzato la diffusione incontrollata delle immagini: “Chi ha condiviso il video con leggerezza ha dimenticato che si tratta di minorenni. La tutela dei ragazzi viene prima di tutto”.

Di Pumpo ha poi ribadito che episodi del genere non definiscono la comunità: “Torremaggiore non è e non sarà mai rappresentata dalla violenza. È compito di tutti – istituzioni, famiglie, scuola e cittadini – proteggere i nostri giovani e difendere il clima di sicurezza e fiducia che la città merita”. Il sindaco ha assicurato che l’amministrazione continuerà a collaborare con le forze dell’ordine e a promuovere iniziative per rafforzare senso civico e rispetto delle regole.

EB