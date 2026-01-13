Saburro (Campomarino Futura): «Oltre 2,7 milioni per le strade, risultato che viene dal passato»

CAMPOMARINO. Non è un finanziamento arrivato per caso né un intervento improvvisato all’ultimo momento. È il punto di arrivo di un percorso amministrativo lungo, strutturato e coerente, che parte da lontano e attraversa più fasi istituzionali. A rivendicarlo con chiarezza è Antonio Saburro, esponente di Campomarino Futura, intervenuto per fare il punto sull’assegnazione al Comune di Campomarino di 2.742.453,38 euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali.

«Come avevo già anticipato tempo fa – afferma Saburro – con la determinazione dirigenziale n. 7685 del 16 dicembre 2025 del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise è stato ufficialmente assegnato al nostro Comune un finanziamento importante, interamente coperto da risorse FSC, senza alcun cofinanziamento comunale».

Un percorso avviato nel 2021

Nel suo intervento, Saburro ricostruisce con precisione l’origine dell’iter che ha portato allo sblocco dei fondi. «Tutto parte dalla delibera del CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, con la quale vennero assegnate alla Regione Molise risorse per oltre 37 milioni di euro destinate a interventi immediatamente cantierabili o al completamento di lavori in corso», spiega.

È in quella fase che Campomarino sceglie di non restare alla finestra. «Nel marzo del 2022 – ricorda Saburro – il Comune ha affidato a un gruppo di tecnici la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione straordinaria delle strade. È stato un passaggio decisivo: senza progettazione non si va da nessuna parte».

Una scelta che si rivelerà strategica negli anni successivi, quando le risorse FSC 2021-2027 verranno riorganizzate attraverso l’Accordo per la Coesione tra Governo e Regione Molise, sottoscritto nel marzo 2024 e attuato con le successive delibere CIPESS.

«Campomarino premiata perché pronta»

Saburro insiste su un concetto chiave: la capacità di farsi trovare pronti. «Campomarino è stata premiata perché aveva i progetti, perché aveva fatto i compiti a casa. Questo finanziamento non è un regalo, ma il riconoscimento di un lavoro serio portato avanti negli anni».

Un lavoro che, sottolinea, ha coinvolto l’intera amministrazione comunale. «È un risultato raggiunto grazie al lavoro del sindaco Silvestri, del sottoscritto e di tutta la squadra di governo. Quando si amministra pensando al bene comune e al territorio, con una programmazione chiara, prima o poi i risultati arrivano».

Gli interventi sul territorio

Il progetto finanziato riguarda la manutenzione straordinaria delle strade e delle pertinenze in varie zone del territorio comunale, con una suddivisione degli interventi in tre aree principali: Campomarino Lido, centro cittadino e contrada Cocciolete.

«Una parte significativa delle risorse, circa 1,4 milioni di euro – spiega Saburro – sarà destinata alla zona Lido, dove sono previste opere su numerose strade, dal Lungomare a molte vie residenziali e turistiche che da tempo necessitano di interventi strutturali».

Per il centro urbano sono previsti lavori per circa 500 mila euro, che interesseranno strade strategiche per la viabilità quotidiana e i collegamenti interni, mentre oltre 100 mila euro saranno investiti in contrada Cocciolete.

«Abbiamo voluto un intervento equilibrato – precisa Saburro – che non lasci indietro nessuna parte del territorio. Campomarino non è fatta di zone di serie A e di serie B».

Un finanziamento al 100% FSC

Altro elemento che Saburro rivendica con forza è la copertura finanziaria totale dell’opera. «Parliamo di un intervento finanziato al 100% con fondi FSC. Il Comune non dovrà mettere risorse proprie, e questo è un vantaggio enorme per la tenuta del bilancio e per la possibilità di programmare altri interventi».

Un passaggio che Saburro collega direttamente al rapporto con la Regione Molise. «Un ringraziamento va al presidente Roberti e alla Giunta regionale per aver portato a compimento un percorso partito già nel dicembre 2021. La Regione ha dimostrato attenzione concreta verso i territori».

«Le opere pubbliche sono scelte politiche»

Nel suo intervento, Saburro chiarisce che la manutenzione delle strade non è un tema marginale. «Le opere pubbliche non sono solo asfalto e cantieri. Sono scelte politiche che incidono sulla sicurezza, sulla qualità della vita, sull’attrattività turistica e sulla credibilità di un’amministrazione».

E conclude: «Questo finanziamento rappresenta un altro bel risultato per Campomarino. È la dimostrazione che lavorare con metodo, senza improvvisazione, porta risultati concreti. E su questa strada intendiamo continuare».

EB