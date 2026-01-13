Salvatore (Pd): «Sul “Tubone” il Molise non può decidere senza avere in mano i dati reali»

CAMPOBASSO. «Il Molise non può essere chiamato a decidere senza avere in mano i dati reali». Con queste parole il consigliere regionale Alessandra Salvatore, presente all’incontro tecnico di ieri, ha aperto il fronte politico sul cosiddetto tubone, l’opera classificata dal Governo Meloni come strategica nazionale e già destinataria, nella Legge di Bilancio, di 15 milioni di euro per progettazione e attività preliminari da chiudere entro il 2026.

Una accelerazione che stride con quanto emerso dal tavolo con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: non sono stati ancora elaborati né restituiti i dati aggiornati sui bacini imbriferi molisani, non esiste una certificazione delle presunte eccedenze idriche, non è stata valutata la sostenibilità dei costi energetici dell’infrastruttura una volta realizzata. Se il beneficio per la Capitanata appare evidente, resta del tutto indefinito quale ritorno concreto sia previsto per il Molise.

«Prima di assumere qualsiasi decisione – ha ribadito Salvatore – la Regione deve conoscere lo stato attuale della risorsa idrica, l’andamento degli ultimi vent’anni e le proiezioni per i prossimi due o tre decenni». Proprio l’assenza di elementi tecnici, più che la loro presenza, rende urgente l’apertura dell’indagine conoscitiva nelle Commissioni II e III, richiesta settimane fa insieme ai colleghi Vittorino Facciolla, Roberto Gravina, Micaela Fanelli e Angelo Primiani. «La solidarietà e la sussidiarietà tra territori sono valori da difendere, ma non possono diventare simulacri dietro cui sacrificare diritti fondamentali di cittadini e imprenditori agricoli molisani», ha concluso il consigliere.

