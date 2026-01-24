“Sangue 112”: la solidarietà umana si mette in rete

TERMOLI. Una giornata che segna un salto di qualità per il volontariato locale e per l’intero Basso Molise. Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede di Sangue 112, l’associazione appena costituita all’interno del Sae112 e destinata a occuparsi in modo strutturato delle donazioni di sangue, ampliando e rafforzando l’impegno già portato avanti dal gruppo.

L’iniziativa nasce dall’idea di Matteo Gentile e Mario Ianieri, affiancati dal vicepresidente Corrado Amoroso, e si inserisce nel percorso di crescita di una realtà che negli anni ha saputo trasformare la propria presenza sul territorio in un punto di riferimento per la solidarietà organizzata. Il taglio del nastro, accompagnato dalla benedizione di don Benito Giorgetta, ha visto una partecipazione ampia e trasversale: presenti il sindaco Nico Balice, il vicesindaco Michele Barile, il presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, gli assessori Enrico Miele, Silvana Ciciola e Michele Cocomazzi, insieme al senatore Costanzo della Porta e a Remo Di Giandomenico, oltre a tanti cittadini e volontari che hanno voluto condividere il momento. La nuova sede, aperta con l’obiettivo di diventare un presidio stabile per la cultura del dono, si inserisce nel solco del messaggio lanciato dall’associazione: connettere le persone attraverso la solidarietà, rendendo la donazione un gesto semplice, sicuro e accessibile.

Nel suo intervento, Balice ha definito l’inaugurazione “un momento stimolante per la crescita di tutta la comunità”, sottolineando come la nascita di Sangue 112 rappresenti un aiuto concreto per il fabbisogno ematico della città e un nuovo punto di partenza per rafforzare il benessere collettivo.

L’associazione, sostenuta da una rete di amici e volontari che si riconoscono nella mission del Sae 112, punta ora a consolidare un modello di volontariato moderno, organizzato e capace di rispondere alle esigenze del territorio, trasformando la nuova sede in un luogo di riferimento per donatori attuali e futuri.

Red