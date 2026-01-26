Sanità animale, il Molise fa scuola nel Sud: approvato il Piano di eradicazione della Malattia di Aujeszky

CAMPOBASSO. Sanità animale, il Molise fa scuola: approvato il nuovo Piano di eradicazione della Malattia di Aujeszky. È il primo territorio del Sud a diventare “indenne”.

Il Molise compie un salto di qualità storico nella sanità pubblica veterinaria e si posiziona come riferimento nazionale per il comparto suinicolo: con il Decreto del Commissario ad Acta n. 11 del 21 gennaio 2026 viene ufficialmente approvato il nuovo Piano di Eradicazione della Malattia di Aujeszky, segnando la fine del regime vaccinale obbligatorio e l’ingresso nella fase di “territorio indenne”, un traguardo mai raggiunto prima da nessuna regione del Mezzogiorno. Il provvedimento arriva al termine di un percorso di risanamento lungo, rigoroso e tecnicamente complesso, condotto dal Servizio di Sanità Animale della ASReM insieme all’Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale, sotto la supervisione costante del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per la Malattia di Aujeszky dell’Izs Lombardia–Emilia Romagna. Una filiera intera cambia passo: l’assenza dell’obbligo vaccinale comporta un risparmio diretto per gli allevatori, elimina costi e adempimenti, semplifica la gestione aziendale e soprattutto rafforza la competitività del patrimonio suinicolo molisano, ora più libero di muoversi sui mercati e più attrattivo per le produzioni di qualità. La Malattia di Aujeszky – infezione virale non trasmissibile all’uomo ma altamente impattante per la zootecnia, capace di colpire suini, bovini, ovicaprini e perfino cani e gatti – rappresentava da decenni una minaccia economica e sanitaria per le aree rurali. La sua eradicazione dal territorio regionale consolida un ecosistema produttivo più stabile, più sicuro e più competitivo. “Questo risultato – sottolinea il direttore della SC Sanità Animale dell’ASReM, Nicola Rossi – è il culmine di un lavoro di squadra che premia la professionalità dei nostri servizi veterinari e la collaborazione degli allevatori. Essere i primi nel Sud Italia a raggiungere questo traguardo dimostra che il Molise può essere un modello di eccellenza nella sanità pubblica veterinaria.” Un’affermazione che non è solo tecnica, ma identitaria: il Molise dimostra ancora una volta che quando investe in competenze, metodo e visione può anticipare il Paese e trasformare un settore strategico in un laboratorio di buone pratiche.

