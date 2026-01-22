Sanità “digitale”: risolti i disagi tra app, Cup e “punto giallo”

TERMOLI. Negli ultimi giorni molti cittadini avevano segnalato difficoltà nel prenotare visite ed esami tramite CUP e app regionale, soprattutto nella fase del pagamento. Il punto giallo, la colonnina presente negli ospedali per il pagamento autonomo del ticket, risultava spesso non funzionante, con blocchi che hanno colpito in particolare gli utenti con esenzione. In caso di malfunzionamento, l’unica alternativa era rivolgersi agli sportelli CUP, con code e attese che si prolungavano fino a far slittare alcune prestazioni.

A complicare la situazione si erano aggiunti i problemi dell’app regionale per la salute: alcune prenotazioni già fissate per il 2026 non comparivano più nell’elenco delle prestazioni programmate, impedendo agli utenti di verificare appuntamenti già confermati.

L’Asrem aveva spiegato che i disservizi erano legati a una migrazione tecnica del sistema CUP, che aveva provocato rallentamenti temporanei. Dopo ulteriori verifiche, l’Azienda sanitaria ha comunicato che le prestazioni con data futura dovrebbero ora essere correttamente visibili e che il sistema risulta funzionante.

Le segnalazioni raccolte nelle ultime ore confermano infatti che sia il punto giallo sia l’app sono tornati operativi. Gli utenti riferiscono di essere riusciti a completare pagamenti e consultare le prenotazioni senza ulteriori blocchi.

Resta comunque la necessità di monitorare la situazione, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando l’afflusso ai laboratori è maggiore e anche un piccolo intoppo può creare ritardi. Per molti cittadini, i disagi degli ultimi giorni hanno evidenziato quanto sia importante garantire continuità e affidabilità ai servizi digitali sanitari, ormai fondamentali per la gestione delle prestazioni.

