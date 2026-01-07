mercoledì 7 Gennaio 2026
Cerca

Sanità, il “grande malato”: Cartabellotta (Gimbe) a Termoli per riaccendere il dibattito nazionale

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Sanità, il “grande malato”: Cartabellotta in Molise per riaccendere il dibattito nazionale. A Termoli il 16 gennaio il confronto promosso da ALI e CGIL.
Il Molise torna al centro del dibattito nazionale sulla crisi del Servizio Sanitario: non come caso marginale, ma come simbolo più evidente di un sistema che scricchiola ovunque. È questo il senso dell’iniziativa “Il grande malato. Per una riforma della sanità in Italia: idee e iniziative per un nuovo corso”, in programma venerdì 16 gennaio 2026, alle 9.30, nell’Aula Adriatica dell’Università del Molise a Termoli. Un appuntamento promosso da ALI – Autonomie Locali Italiane – e CGIL, che porterà in regione una delle voci più autorevoli e indipendenti del settore: Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, chiamato a leggere la crisi molisana dentro la cornice più ampia del declino del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Molise, schiacciato da oltre un decennio di commissariamento, da un debito strutturale mai risolto e da una progressiva desertificazione dei servizi, è oggi il paradigma del “grande malato”: un territorio dove la fragilità demografica, l’orografia complessa e la carenza di personale amplificano ogni criticità. L’incontro non si limiterà alla denuncia, ma punterà a definire una rotta concreta: cosa fare subito per fermare l’emorragia e cosa programmare nel medio periodo per restituire ai cittadini un’offerta sanitaria degna di questo nome.
Tre i nodi centrali che guideranno il confronto:

  1. Superare la stagione dei tagli, che ha sacrificato il diritto alla salute sull’altare del rientro finanziario senza neppure raggiungere gli obiettivi di bilancio.
  2. Potenziare la sanità territoriale, abbandonando l’ospedalocentrismo inefficiente e costruendo una rete reale di Case della Comunità e servizi di prossimità, indispensabili in una regione anziana e dispersa.

La giornata, organizzata in sinergia tra Abruzzo e Molise, affronterà anche il tema cruciale degli accordi di confine e della mobilità sanitaria interregionale: un terreno dove i confini amministrativi diventano spesso barriere che ostacolano il diritto alla cura. Costruire cooperazioni stabili tra territori limitrofi significa ottimizzare risorse, evitare duplicazioni e garantire ai cittadini risposte rapide, indipendentemente dalla provincia di residenza. È un passaggio decisivo verso una sanità integrata, moderna e realmente vicina alle persone.
ALI e CGIL lanciano una sfida chiara: riportare la sanità fuori dalla contesa politica e restituirle il ruolo di pilastro della coesione sociale. Grazie ai dati della Fondazione GIMBE, l’incontro offrirà a amministratori, operatori sanitari, associazioni e cittadini una base tecnica solida per pretendere l’esigibilità dei LEA, come avviene in gran parte del Paese. Perché il Molise non può più permettersi una sanità di serie B: serve una mobilitazione larga, che unisca sindaci, istituzioni, lavoratori e comunità locali attorno a un obiettivo comune – rimettere il servizio sanitario pubblico e universalistico al centro del sistema.
Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato con i relatori e gli interventi previsti.