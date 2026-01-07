Sanità, il “grande malato”: Cartabellotta (Gimbe) a Termoli per riaccendere il dibattito nazionale

TERMOLI. Sanità, il “grande malato”: Cartabellotta in Molise per riaccendere il dibattito nazionale. A Termoli il 16 gennaio il confronto promosso da ALI e CGIL.

Il Molise torna al centro del dibattito nazionale sulla crisi del Servizio Sanitario: non come caso marginale, ma come simbolo più evidente di un sistema che scricchiola ovunque. È questo il senso dell’iniziativa “Il grande malato. Per una riforma della sanità in Italia: idee e iniziative per un nuovo corso”, in programma venerdì 16 gennaio 2026, alle 9.30, nell’Aula Adriatica dell’Università del Molise a Termoli. Un appuntamento promosso da ALI – Autonomie Locali Italiane – e CGIL, che porterà in regione una delle voci più autorevoli e indipendenti del settore: Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, chiamato a leggere la crisi molisana dentro la cornice più ampia del declino del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Molise, schiacciato da oltre un decennio di commissariamento, da un debito strutturale mai risolto e da una progressiva desertificazione dei servizi, è oggi il paradigma del “grande malato”: un territorio dove la fragilità demografica, l’orografia complessa e la carenza di personale amplificano ogni criticità. L’incontro non si limiterà alla denuncia, ma punterà a definire una rotta concreta: cosa fare subito per fermare l’emorragia e cosa programmare nel medio periodo per restituire ai cittadini un’offerta sanitaria degna di questo nome.

Tre i nodi centrali che guideranno il confronto:

Superare la stagione dei tagli, che ha sacrificato il diritto alla salute sull’altare del rientro finanziario senza neppure raggiungere gli obiettivi di bilancio. Potenziare la sanità territoriale, abbandonando l’ospedalocentrismo inefficiente e costruendo una rete reale di Case della Comunità e servizi di prossimità, indispensabili in una regione anziana e dispersa.

La giornata, organizzata in sinergia tra Abruzzo e Molise, affronterà anche il tema cruciale degli accordi di confine e della mobilità sanitaria interregionale: un terreno dove i confini amministrativi diventano spesso barriere che ostacolano il diritto alla cura. Costruire cooperazioni stabili tra territori limitrofi significa ottimizzare risorse, evitare duplicazioni e garantire ai cittadini risposte rapide, indipendentemente dalla provincia di residenza. È un passaggio decisivo verso una sanità integrata, moderna e realmente vicina alle persone.

ALI e CGIL lanciano una sfida chiara: riportare la sanità fuori dalla contesa politica e restituirle il ruolo di pilastro della coesione sociale. Grazie ai dati della Fondazione GIMBE, l’incontro offrirà a amministratori, operatori sanitari, associazioni e cittadini una base tecnica solida per pretendere l’esigibilità dei LEA, come avviene in gran parte del Paese. Perché il Molise non può più permettersi una sanità di serie B: serve una mobilitazione larga, che unisca sindaci, istituzioni, lavoratori e comunità locali attorno a un obiettivo comune – rimettere il servizio sanitario pubblico e universalistico al centro del sistema.

Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato con i relatori e gli interventi previsti.