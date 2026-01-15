CAMPOBASSO. Sanità, via libera alla Camera all’indagine conoscitiva del M5S. Gravina: «Ora serve un nuovo assetto per garantire equità e diritti».

La Commissione Affari sociali e Sanità della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità l’avvio dell’indagine conoscitiva sulle disuguaglianze regionali nell’erogazione delle prestazioni e nell’accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza, proposta dal Movimento 5 Stelle e costruita dal Comitato Enti Locali del M5S – coordinato a livello nazionale dal consigliere regionale molisano Roberto Gravina – insieme al Comitato Salute. Il lavoro parlamentare prende forma a partire dai dati della Fondazione Gimbe e da ulteriori analisi indipendenti, con l’obiettivo di ricostruire in modo rigoroso il quadro delle fratture che attraversano il Servizio sanitario nazionale: LEA, tempi di attesa, mobilità sanitaria, criteri di riparto del Fondo sanitario, effetti delle normative vigenti.

«Si apre un percorso che può incidere profondamente sulla direzione futura della sanità italiana – afferma Gravina – e per il Molise rappresenta un’occasione che non possiamo permetterci di sprecare. Nonostante anni di commissariamento, restiamo tra i territori che non raggiungono la sufficienza nei LEA e continuiamo a subire ritardi, disfunzioni e carenze strutturali che pesano sui cittadini. Questa indagine consentirà finalmente di affrontare le cause reali del divario: criteri di riparto iniqui, mobilità passiva che drena risorse, scarsità di personale, norme superate e modelli organizzativi non più adeguati ai bisogni».

Gravina annuncia anche la sua presenza nei passaggi chiave delle prossime giornate: venerdì 16 gennaio sarà a Termoli per l’intervento del presidente Gimbe, Nino Cartabellotta, i cui dati costituiscono una base tecnica essenziale per l’indagine parlamentare; domenica 18 gennaio parteciperà alla fiaccolata promossa dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro, in difesa dell’ospedale e del diritto alla salute, «una mobilitazione che conferma quanto sia urgente intervenire con riforme vere e non più rinviabili».

I contenuti dell’indagine – revisione dei criteri di riparto, valutazione del commissariamento, analisi della mobilità sanitaria, impatto delle norme vigenti, verifica dell’effettiva uniformità dei LEA – saranno illustrati in due conferenze stampa del Movimento 5 Stelle: la prima sabato 17 gennaio alle 10.30, nella sala della Biblioteca del Consiglio regionale a Campobasso; la seconda giovedì 22 gennaio alla Camera dei deputati, a Roma.

«Il fatto che si parta dal Molise – conclude Gravina – dimostra che le criticità del nostro territorio non sono più invisibili. Ora bisogna trasformare questa attenzione politica in risultati concreti e in un nuovo assetto sanitario capace di garantire davvero equità, qualità e diritti».

EB