Scorta ai trasporti eccezionali: fissate le sessioni d’esame 2026 dalla Polizia Stradale

MOLISE. Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise de L’Aquila comunica le date delle sessioni d’esame per il rilascio e il rinnovo dell’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, secondo quanto previsto dal D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni. Le sessioni sono programmate per il 11 febbraio, 13 maggio, 16 settembre e 2 dicembre 2026.

Gli esami prevedono tre prove:

Prova scritta a quiz; Colloquio orale su argomenti riportati nell’allegato B del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni; Prova pratica, consistente nella simulazione o verifica di un intervento di regolazione del traffico, anche mediante supporti audiovisivi, multimediali o informatici.

Accedono alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno 7 quiz su 10 della prova scritta.

Per il rinnovo dell’abilitazione, invece, i titolari sosterranno esclusivamente la prova orale e la prova pratica.

A partire dal quinto giorno precedente l’inizio di ciascuna sessione, saranno comunicati il giorno e la sede dell’esame presso il Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila (Via Strinella 1) e sui siti web e social delle Questure d’Abruzzo e Molise.

I candidati residenti in Abruzzo e Molise possono presentare domanda di ammissione su carta resa legale entro il quindicesimo giorno precedente l’inizio della sessione. La domanda può essere consegnata direttamente al Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale) o inviata all’indirizzo PEC: dipps215.0000@pecps.poliziadistato.it.

I moduli per la domanda sono disponibili presso tutti gli Uffici di Polizia Stradale, dove dovranno essere indicati anche recapito telefonico e indirizzo e-mail del richiedente.

Il calendario completo degli esami sarà inoltre pubblicato sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi, Scorte e Statistica del Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila ai numeri 0862-430814/815.