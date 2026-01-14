Scorte tecniche ciclistiche 2026: ecco le date d’esame in Abruzzo e Molise

TERMOLI. Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise di L’Aquila ha reso noto il calendario delle sessioni d’esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione al servizio di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche su strada per l’anno 2026.

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date: 18 febbraio, 20 maggio, 23 settembre e 10 dicembre 2026. Gli esami prevedono una prova scritta con quiz e un colloquio orale, che verterà sulle materie indicate nell’allegato 1 del “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada” e successive modificazioni.

Potranno accedere alla prova orale solo i candidati che risponderanno correttamente ad almeno 7 quiz su 10 della prova scritta. Per il rinnovo dell’abilitazione, sarà necessario possedere una patente di guida valida e aver frequentato un corso di aggiornamento di almeno 9 ore.

Dal sesto giorno precedente l’inizio di ciascuna sessione, sarà pubblicato il giorno e la sede dell’esame presso il Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila, in Via Strinella 1, e sui siti istituzionali web e social delle Questure d’Abruzzo e Molise.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il ventesimo giorno precedente l’inizio della sessione, direttamente presso il Compartimento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo PEC: dipps215.0000@pecps.poliziadistato.it. Presso ogni ufficio di Polizia Stradale potranno essere ritirati i moduli per la presentazione delle domande, che devono riportare recapito telefonico e indirizzo e-mail del richiedente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi, Scorte e Statistica del Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila ai numeri 0862-430814/815.

AZ