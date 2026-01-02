Scuole e sicurezza: 700mila euro a tre istituti di Termoli

TERMOLI. Termoli si distingue per la sicurezza scolastica: tre scuole cittadine – Brigida, via Stati Uniti e Schweitzer – riceveranno un finanziamento statale di 700.000 euro per l’adeguamento dei sistemi antincendio. Un risultato unico in Molise, che mette in luce l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire ambienti sicuri per studenti e personale, oltre alla capacità di intercettare risorse nazionali a beneficio della città.

Il contributo deriva dall’Avviso pubblico del 26 novembre 2025 (n. 207071), emanato per sostenere interventi urgenti di prevenzione e protezione antincendio nelle scuole del primo e secondo ciclo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025 (n. 229), volto a garantire standard di sicurezza adeguati negli edifici scolastici.

Secondo quanto comunicato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, il successo del Comune è il frutto del lavoro dei tecnici comunali, che hanno predisposto la documentazione richiesta con precisione e tempestività. Gli interventi interesseranno direttamente i sistemi antincendio delle tre scuole, rafforzando la protezione di studenti e personale e aggiornando gli edifici agli standard normativi più recenti.

L’adeguamento antincendio non rappresenta solo un obbligo normativo: è un passo concreto verso ambienti scolastici più sicuri e accoglienti, in cui famiglie e insegnanti possano contare su strutture protette e funzionali. Per il Comune di Termoli, questo risultato è anche una dimostrazione di capacità progettuale e gestione efficace delle risorse pubbliche.

Con l’ottenimento del finanziamento, Termoli consolida la propria posizione di riferimento in Molise per la sicurezza delle scuole, confermando che pianificazione accurata e competenza tecnica possono tradursi in interventi concreti, visibili e riconosciuti a livello nazionale.