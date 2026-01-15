“Siamo tutti più forti insieme”: il Presidente Begaj ringrazia Ururi

URURI. Il Comune di Ururi esprime la propria gratitudine al Presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, per la lettera di ringraziamento ricevuta, che rinnova la sua attenzione e vicinanza alla comunità locale.

La visita del Presidente Bajram Begaj a Ururi ha rappresentato un momento storico e culturale di grande valore, consolidando i legami tra le istituzioni e la comunità Arbëreshë, patrimonio identitario di straordinaria importanza. Durante l’incontro, il Presidente era stato accolto dai membri della comunità vestiti con abiti tradizionali e aveva partecipato all’inaugurazione del busto di Skanderbeg, simbolo della memoria storica conservata con orgoglio anche a distanza di oltre cinque secoli dalla madrepatria.

Nella lettera inviata alla sindaca Laura Greco, il Presidente Begaj ha sottolineato l’emozione e la gratitudine per l’ospitalità ricevuta e per la dedizione della comunità Arbëresh nella conservazione della lingua, dei costumi, delle tradizioni e dei riti religiosi.

«Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la calorosa ospitalità che mi è stata estesa in Molise, dove, grazie al vostro contributo, è stato reso possibile il mio incontro con i fratelli e le sorelle Arbëresh a Ururi.

Farò tesoro a lungo del sincero benvenuto offerto dalla tua comunità e delle emozioni condivise vissute a Ururi, dove sono stato ricevuto dai membri della comunità Arberesh nel loro abbigliamento tradizionale e insieme abbiamo inaugurato il busto di Skanderbeg. Anche dopo più di cinque secoli lontano dalla madrepatria, avete costantemente mantenuto vivo il ricordo di Skanderbeg nei vostri cuori.

Lo sviluppo sostenibile rappresenta un passo molto positivo verso il progresso e il miglioramento del benessere sociale ed economico della comunità Arbëresh a Ururi. È stimolante assistere allo spirito di genuina cooperazione e all’impegno per lo sviluppo delle infrastrutture che servono il bene comune.

È davvero vero che siamo tutti più forti insieme, e sono particolarmente soddisfatto del profondo senso di identità nazionale e culturale espresso attraverso la conservazione e la trasmissione, di generazione in generazione, della lingua, dei costumi, delle tradizioni e dei riti religiosi degli Arbëresh – anche lontano dalla madrepatria.

Vorrei cogliere l’occasione per trasmettervi personalmente la mia sincera gratitudine per la vostra dedizione istituzionale e per aver creato un atmosfera così accogliente e festosa, che rimarrà con affetto nella mia memoria.

Con i miei sinceri ringraziamenti, desidero assicurarvi che l’Albania vi terrà sempre nel ricordo duraturo, e colgo l’occasione per rinnovarvi le assicurazioni della mia massima considerazione». Così nella sua lettera il Presidente Begaj.