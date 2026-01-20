Sicurezza urbana: c’è l’impegno a migliorare la videosorveglianza e più controlli nei locali pubblici

TERMOLI. L’occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, è stata occasione di confronto anche sui temi più ampi della sicurezza, dalla videosorveglianza ai locali pubblici d’intrattenimento.

Il sindaco Nico Balice riconosce senza giri di parole ciò che i cittadini vedono ogni giorno: la Polizia Municipale continua a operare in condizioni di evidente sottorganico. Nonostante questo, l’attività operativa è in aumento e l’amministrazione assicura che il 2024 sarà l’anno del rilancio strutturale del Corpo.

“Abbiamo assunto diverse unità negli ultimi tempi – spiega Balice – ma siamo ancora sottorganico. L’obiettivo è bandire un concorso entro l’anno per rafforzare la Polizia Locale. È indispensabile, soprattutto in estate, quando il progetto sicurezza richiede presidi costanti nelle zone centrali e interventi tempestivi sui sinistri stradali”.

Il tema della vigilanza sul territorio resta però il nodo più urgente. Atti vandalici, movida fuori controllo, locali che necessitano di verifiche puntuali dopo il caso Crans Montana: la città chiede più presenza, più pattuglie, più prevenzione. Balice non si sottrae: “È vero, servono molti più controlli. Oggi le unità dedicate sono pochissime, mi sembra due, ed è chiaramente insufficiente per un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere attività produttive, flussi e complessità”. La tragedia svizzera – che ha riacceso il dibattito nazionale sulla sicurezza nei locali – pesa come un monito anche a Termoli, dove l’amministrazione vuole evitare zone d’ombra e responsabilità scaricate.

Sul fronte videosorveglianza, il sindaco annuncia un passo avanti decisivo: “Il nuovo regolamento arriverà in Consiglio. Intanto il protocollo d’intesa con la Questura è già operativo: le telecamere saranno monitorate in diretta anche dal personale del Commissariato. Un supporto enorme per la Polizia Locale e per il controllo del territorio”. Una rete integrata, dunque, che punta a trasformare le telecamere da semplice deterrente a strumento reale di repressione e intervento immediato.

Balice chiude con una promessa che suona anche come un impegno politico: “Contiamo di aumentare il numero degli agenti dedicati ai controlli entro l’anno. Termoli è cresciuta, e la sicurezza deve crescere con lei”.

Emanuele Bracone